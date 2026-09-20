Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una caída del 1,60% hasta los 19.513,8 puntos y ahora toca ver si tendremos continuación de las caídas o no tras el vencimiento con cuádruple hora bruja.

En Wall Street tuvimos una sesión mixta en la que el Dow Jones y el Russell bajaron y el S&P y el Nasdaq subieron tras el proceso de vencimiento del mes de septiembre.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,485 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 24,66 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Repsol: El valor cierra en los 29,61 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 27,79 euros en base a cierres.



- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.