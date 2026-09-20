Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una reacción alcista tras las recientes correcciones
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.
El Ibex 35 cerró con una caída del 1,60% hasta los 19.513,8 puntos tras la cuádruple hora bruja.
En Wall Street, el Dow Jones y el Russell bajaron, mientras que el S&P y el Nasdaq subieron al cierre.
Bankinter, BBVA y Repsol siguen siendo valores destacados con niveles técnicos clave y stop loss definidos.
Unicaja es un valor a vigilar, con posible entrada si supera los 3,68 euros y stop loss en 3,45 euros.
El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una caída del 1,60% hasta los 19.513,8 puntos y ahora toca ver si tendremos continuación de las caídas o no tras el vencimiento con cuádruple hora bruja.
En Wall Street tuvimos una sesión mixta en la que el Dow Jones y el Russell bajaron y el S&P y el Nasdaq subieron tras el proceso de vencimiento del mes de septiembre.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,485 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 24,66 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.
- Repsol: El valor cierra en los 29,61 euros y estamos comprados desde los 29,76 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 27,79 euros en base a cierres.
- Unicaja: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 3,68 euros colocando un stop loss en los 3,45 euros en base a cierres.