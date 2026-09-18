Mapfre mantiene su estructura alcista de fondo a pesar del posible doble techo en los 4,55 euros

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Las claves Generado con IA Mapfre mantiene una estructura alcista de fondo, pese a la resistencia en la zona de los 4,50 euros y la posible formación de un doble techo. La aseguradora ha adquirido Safety Insurance por 1.352 millones de euros, consolidándose como líder en Massachusetts y segunda en autos particulares en Nueva Inglaterra. El valor se considera refugio frente a la volatilidad del Ibex 35, aunque se recomienda cautela antes de tomar nuevas posiciones alcistas. Las estrategias para invertir en Mapfre pasan por mantener mientras no pierda los 4,34 euros o esperar señales técnicas claras para nuevas compras, ya sea en corrección o ruptura.

La prolongación del conflicto en Oriente Medio y el petróleo asentado holgadamente sobre los 100 dólares por barril siguen amenazando con disparar los precios, un escenario de tensión inflacionista que ha llevado a los principales bancos centrales a endurecer sus estrategias monetarias.

En este contexto, el Ibex 35 intentará lograr un cierre semanal por encima de la cota clave de los 19.800 puntos, impulsado por el reciente respiro en la cotización del crudo y el cierre en positivo de Wall Street, en una jornada de alta volatilidad condicionada por el vencimiento trimestral de futuros y opciones. Analizando los valores que componen el selectivo español, destaca de forma clara el comportamiento de las acciones de Mapfre.

Durante los últimos días se ha dado a conocer la adquisición de la aseguradora estadounidense Safety Insurance por un importe de 1.352 millones de euros. Con esta operación, Mapfre se consolida como líder del mercado en Massachusetts.

La integración de Safety dentro de la filial estadounidense de Mapfre convertirá al grupo español en uno de los actores más relevantes de Nueva Inglaterra, situándose como la segunda compañía en el ramo de autos particulares y alcanzando el liderazgo en seguro de hogar y flotas.

Desde una perspectiva puramente técnica, observamos en la aseguradora una clara tendencia alcista de fondo, acompañada por una sucesión de mínimos crecientes iniciada el pasado mes de marzo cerca de la zona de los 3,47 euros por acción. Este desarrollo positivo ha logrado situar el precio por encima de sus tres medias móviles más representativas (corto, medio y largo plazo), mostrando un aspecto técnico envidiable.

Sin embargo, lo más relevante se está jugando en el corto y medio plazo. Tras haber consolidado un rango lateral entre los 4,32 y los 4,47 euros, Mapfre intenta saltar de nuevo por encima de la resistencia y zona de control que suponen esos 4,47 euros.

Los títulos de Mapfre ya protagonizaron un primer intento alcista a principios de septiembre y ahora vuelve a buscar la superación de esta zona, la cual coincide con la apertura del hueco bajista generado el pasado 24 de julio, cerca de los 4,53 euros.

Evolución de las acciones de Mapfre Eduardo Bolinches TradingView

En definitiva, la aseguradora se enfrenta en el entorno de los 4,50 euros a un nivel de resistencia de gran relevancia e incluso a un posible doble techo de mercado que está frenando la continuidad del impulso alcista.

En la sesión de hoy, Mapfre retrocede dibujando una vela bajista. No obstante, es fundamental que el valor no ceda más del 50% del cuerpo de la vela desplegada en la jornada previa; es decir, bajo ningún concepto debería perder la zona de los 4,49 euros. La pérdida de este nivel implicaría buscar nuevamente la base de la directriz alcista y la zona de mínimos crecientes, que actualmente transita por los 4,40 euros.

A pesar de este ajuste correctivo, el valor puede considerarse como un activo refugio, ya que está aguantando con solvencia los embates del Ibex 35 y el incesante goteo a la baja en forma de máximos y mínimos decrecientes que acompaña al índice durante las últimas dos semanas.

Pese a esta condición de valor refugio, no conviene precipitarse a la hora de tomar posiciones alcistas. Lo adecuado es esperar a que se produzca una optimización de su estructura técnica que active una señal clara de compra.

Por lo tanto, para los inversores que ya tienen acciones de Mapfre en cartera, la estrategia pasa por mantener posiciones, a menos que el valor ceda por debajo de los mínimos alcanzados durante este mes de septiembre, situados en la zona de los 4,34 euros. La pérdida de este nivel incrementaría notablemente las probabilidades de iniciar una fase de ajuste mucho más severa.

Para quienes no tengan acciones de Mapfre en cartera, la toma de posiciones dependerá de la activación de dos posibles escenarios técnicos.

En el primer escenario, correspondiente a una compra en corrección, se esperaría a una continuidad de los recortes hasta la zona de los 4,41 euros, muy cerca de la directriz alcista y la zona de soporte creciente. Este nivel permitiría introducir una orden de compra buscando un primer objetivo táctico en los 4,50 euros.

En el segundo escenario, enfocado en una compra por ruptura, si el valor frena los recortes y recupera terreno, solo generará una señal de entrada para trading si logra superar los 4,61 euros en cierres. De este modo, rebasaría los máximos históricos intradiarios marcados el pasado 22 de julio, entrando en subida libre técnica absoluta en gráfico adaptado por dividendo y ampliación.

Para esta segunda opción de ruptura, la orden de protección se situaría por debajo de los máximos de la jornada previa, es decir, por debajo de los 4,56 euros en base cierres. Además, dada la exigencia de la ruptura, sería prudente limitar el tamaño de la posición a solo un tercio del capital asignado habitualmente a un valor de estas características.