Indexa Capital se incorpora al Ibex Growth Market 15 antes de pasar al Mercado Continuo

La empresa cotiza en BME Growth desde julio de 2023 y busca aumentar su visibilidad antes de su incorporación al Mercado Continuo prevista antes de finales de 2026.

Indexa Capital gestiona 6.205 millones de euros en activos y cuenta con 178.000 clientes en España, Francia y Bélgica.

Junto a Indexa Capital, también ingresan al Ibex Growth Market 15 las compañías Alquiber, Biotechnology Assets, Catenon y Labiana.

Indexa Capital se incorporará al Ibex Growth Market 15 a partir del 21 de septiembre como paso previo a su salto al Mercado Continuo.

Indexa Capital se incorporará al Ibex Growth Market 15, el índice que reúne a 15 de las compañías más líquidas y con mayor capitalización bursátil de BME Growth, como paso previo a su salto al Mercado Continuo para finales de año.

Su inclusión será efectiva a partir del próximo 21 de septiembre, una vez se realice el ajuste del índice al cierre de la sesión del viernes 18 de septiembre, según ha comunicado el Comité Asesor Técnico de los índices Ibex.

En la revisión anunciada, junto a Indexa Capital, se incorporan al Ibex Growth Market 15 las compañías Alquiber, Biotechnology Assets, Catenon y Labiana.

Indexa Capital Group cotiza en BME Growth desde julio de 2023 y forma parte desde entonces del Ibex Growth Market All Share, el índice que incluye a las compañías cotizadas en este mercado.

El grupo cuenta con 6.205 millones de euros de activos gestionados, asesorados o comercializados y 178.000 clientes a fecha de 15 de septiembre y está presente en España, Francia y Bélgica a través de Indexa Capital, Bewater Asset Management e Indexa Caravel.

"Es un paso más que esperamos contribuya a aumentar la visibilidad de Indexa como compañía negociada en BME Growth y seguir ampliando nuestra base de accionistas antes de pasar al Mercado Continuo, probablemente antes de finales de 2026", señala el cofundador y presidente de Indexa Capital Group, François Derbaix.