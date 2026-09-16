Bondalti concluye la opa de exclusión sobre Ercros y alcanza el 85,85% del capital social

Está previsto que las acciones de Ercros dejen de cotizar el 23 de septiembre, y la empresa operará como sociedad no cotizada bajo el control de Bondalti.

El precio de la opa es de 3,505 euros por acción, pagado íntegramente en efectivo.

El 8,62% del capital social de Ercros ha aceptado la nueva oferta, sumándose al 77,23% que Bondalti ya controlaba.

Bondalti ha concluido la opa de exclusión sobre Ercros y alcanza el 85,85% del capital social de la compañía.

Bondalti ha concluido la oferta pública de adquisición (opa) sobre Ercros, que ha sido aceptada por el 37,23% de las acciones de Ercros que no habían aceptado la primera opa presentada por la empresa portuguesa, informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en un comunicado este miércoles.

En total, 7,88 millones de acciones, el equivalente al 8,62% del capital social de Ercros, han aceptado la nueva operación, por lo que Bondalti lo suma al 77,23% del capital que ya controlaba y alcanza el 85,85%.

La CNMV ha explicado que, de conformidad con la normativa vigente, estas acciones quedarán excluidas de la negociación cuando la operación se haya liquidado, que está previsto que sea el próximo 21 de septiembre.

El precio de esta nueva opa es de 3,505 euros por acción y se abonará íntegramente en efectivo.

Asimismo, está previsto que la negociación de las acciones de Ercros finalice el 23 de septiembre, y los accionistas que no hayan acudido a la oferta mantendrán su participación en una sociedad no cotizada.

Mayor flexibilidad

Bondalti ha asegurado que la etapa como compañía no cotizada de Ercros "le permitirá avanzar con mayor flexibilidad en la ejecución de sus prioridades estratégicas y reforzar, junto a Bondalti, un proyecto industrial".

El presidente de Bondalti, Joao de Mello, ha explicado que el resultado permite "culminar con éxito una primera etapa en la que se han alcanzado los objetivos comunicados al mercado desde el inicio", que eran tomar el control de la compañía y completar su exclusión de cotización.

"Sobre esa base, podemos seguir avanzando en el proceso de integración iniciado en los últimos meses con una visión industrial de largo plazo, sumando capacidades, experiencia y talento para reforzar la competitividad del negocio", ha añadido.