ACS se prepara para activar un proceso de recuperación técnica tras el castigo acumulado

El grupo podría aprovechar la elevada sobreventa para buscar un rebote hacia los 100 euros a corto plazo, con la zona de los 89 euros como soporte crítico.

En la sesión actual, ACS ha abierto con un hueco alcista, acercándose a la resistencia de los 95 euros por acción, clave para confirmar la recuperación técnica.

Las acciones de ACS intentan una recuperación tras perder más del 30% de su capitalización desde máximos de junio.

ACS lidera la licitación de un megacontrato ferroviario en Madrid tras obtener la mejor valoración técnica para la línea C5 de Cercanías.

Wall Street y los mercados de renta variable se mantienen a la espera del próximo anuncio de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Predomina un ambiente de máxima prudencia entre los operadores, lo que deja a la renta variable y a la deuda soberana sin apenas cambios, mientras que el crudo registra ligeras caídas.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró en la víspera en los 19.555 puntos, tendrá el objetivo de revertir el entorno correctivo en el que se encuentra. Si analizamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de ACS que suben con determinación en los primeros intercambios.

Dragados, la filial de construcción del grupo ACS —presidido por Florentino Pérez—, va en cabeza para hacerse con una de las adjudicaciones ferroviarias más relevantes de la Comunidad de Madrid. La UTE que encabeza la compañía ha logrado la mejor valoración técnica en el megacontrato promovido por Adif para la línea C5 de Cercanías, lo que la sitúa como la principal candidata para conseguir el proyecto.

Con una puntuación perfecta de 49,00 puntos ponderados (39,11 brutos), la alianza formada por Dragados, Syneox y SICE encabeza la licitación. El contrato impulsado por Adif cuenta con un presupuesto de 102,5 millones de euros y prevé un periodo de obras de 40 meses, lo que equivale a tres años y cuatro meses. Además, el grupo busca crecer también en Australia con importantes adjudicaciones.

Así pues, este podría ser el detonante que pueda frenar el entorno de caídas sostenidas que mantiene el grupo ACS tanto para el corto como para el medio plazo.

Si analizamos el valor bajo el punto de vista técnico, observamos un importante deterioro iniciado desde los máximos del pasado mes de junio, justo en la zona de los 132,30 euros por acción, que han dado paso a una sucesión de máximos y de mínimos decrecientes en la que ACS ha perforado algunos niveles de soporte importantes.

En este sentido, los títulos de ACS también cotizan por debajo de sus tres medias móviles más representativas, como son las de corto, medio y largo plazo, en una tendencia bajista en la que el valor, desde esos máximos de junio y hasta el cierre de la sesión de ayer, ha perdido ya más del 30% de su capitalización bursátil y está preparado para iniciar un proceso de recuperación.

Evolución de las acciones de ACS Eduardo Bolinches TradingView

Hay que tener en cuenta que el valor ha perdido soportes importantes, como fueron en su momento la zona de los 110,70 euros, pero sobre todo la zona de los 96,75 euros por acción, que constituye una zona de control en cuanto a soporte importante y que ahora se convierte en resistencia para el valor.

En las últimas dos semanas hemos visto un intento de recuperación por parte de los alcistas desde la zona de los 98 euros por acción y que llegó a alcanzar los 105 euros. A partir de ahí, los bajistas han vuelto a tomar cartas en el asunto y han enviado el valor a los mínimos de este mes de septiembre de los cuales trata de reaccionar.

Con unos niveles de sobreventa acumulados tanto para el corto como para el medio plazo, ACS, que es uno de los valores más castigados del selectivo español en los últimos meses, constituye en estos momentos una posible oportunidad, en un entorno que no está siendo muy positivo, puesto que el Ibex 35 se encuentra ante una sucesión de máximos y mínimos decrecientes desde máximos del ejercicio.

En la sesión de hoy los títulos de ACS han abierto con un interesante hueco alcista que deja la constructora cerca de su primera zona de resistencia horizontal situada en los 95 euros por acción.

Superar esta cota representativa mejoraría el optimismo de los inversores, pero sobre todo superaría el 50% del cuerpo de la vela desplegada en la jornada del pasado lunes, en la que la constructora perdió más del 6,5% en una sola sesión.

Por tanto, en la medida en que veamos a los títulos de ACS cotizar en dos sesiones consecutivas por encima de los 95,50 euros, es decir, aplicando un pequeño filtro, en ese momento la constructora generará una interesante señal de entrada en el lado alcista buscando un repunte hacia la zona de los 100 euros nivel que consideraremos como su primer objetivo a corto plazo.

Para más medio plazo, ACS podría buscar incluso niveles superiores, puesto que, como hemos comentado anteriormente, los niveles de sobreventa son muy elevados y en cualquier momento las posiciones cortas abiertas durante todo este tramo bajista desde el mes de junio comenzarán a cerrarse.

En cualquier caso y si ya tenemos acciones de ACS en cartera, no dejaremos que el valor se nos vaya más allá de la zona de los 89 euros, ya que en ese caso sería perder los mínimos de esta semana y profundizar en un entorno de posible continuidad a la baja, pero es un escenario alternativo en el que damos pocas posibilidades de que ocurra.

En el caso de que se den las condiciones óptimas para trazar esta estrategia, no deberemos permitir que el valor pierda los mínimos del pasado lunes, es decir, la zona de los 91,30 euros. En ese momento ejecutaríamos la correspondiente orden de protección para limitar pérdidas.