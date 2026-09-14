Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 bajo presión por el alto precio del petróleo y la IA

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,91% en los 19.838,5 puntos que mitigó gran parte de las caídas de la semana para dejarla en poco más de un 1%.

- El precio del petróleo Brent vuelve a tensionarse tras las caídas del viernes y se coloca de nuevo por encima de los 107 dólares.

- En el mercado de divisas, el euro lucha por reconquistar los 1,16 dólares por euro tras la subida de tipos del BCE de la semana pasada.

- El precio de la onza de oro vuelve a tener problemas para atacar la zona de los 4.400 dólares y regresa la amenaza con dejar una figura bajista si se pierde la zona de los 4.313 dólares.

- El bitcóin intenta no perder la zona de los 77.000 dólares dentro de su particular rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.