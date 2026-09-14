Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 bajo presión por el alto precio del petróleo y la IA
Comienza la semana con correcciones generalizadas con la vista puesta en el petróleo y la decisión de la Fed.
LAS CLAVES
El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,91% en los 19.838,5 puntos que mitigó gran parte de las caídas de la semana para dejarla en poco más de un 1%.
- El precio del petróleo Brent vuelve a tensionarse tras las caídas del viernes y se coloca de nuevo por encima de los 107 dólares.
- En el mercado de divisas, el euro lucha por reconquistar los 1,16 dólares por euro tras la subida de tipos del BCE de la semana pasada.
- El precio de la onza de oro vuelve a tener problemas para atacar la zona de los 4.400 dólares y regresa la amenaza con dejar una figura bajista si se pierde la zona de los 4.313 dólares.
- El bitcóin intenta no perder la zona de los 77.000 dólares dentro de su particular rango lateral que ha creado entre los 82.250 y los 76.240 dólares.
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Previsión de los distintos bancos de inversión sobre las subidas de tipos por parte de la Fed
Goldman Sachs espera una subida de 25 pb de la Fed en septiembre.
TD Securities espera una subida de 25 pb en septiembre.
Citigroup espera un movimiento de 25 pb en septiembre y prevé recortes de tipos antes de mediados de 2027.
China International Capital Co espera una subida de 25 pb en septiembre, citando beneficios para la credibilidad de la Fed.
BNP Paribas espera una subida de 25 pb en septiembre más dos aumentos adicionales de 25 pb en diciembre y enero.
ING espera una subida de 25 pb en septiembre, describiéndola como una recalibración de los tipos de interés oficiales.
HSBC espera subidas de 25 pb en septiembre y diciembre.
JP Morgan espera subidas de 25 pb en septiembre y diciembre.
Deutsche Bank espera una subida de 25 pb en septiembre y aumentos adicionales de 25 pb en diciembre de 2026 y marzo de 2027.
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BNP Paribas prevé tres subidas de la Fed entre septiembre de 2026 y enero de 2027
BNP Paribas espera que la tasa de fondos federales suba hasta el primer trimestre de 2027, con tres subidas entre septiembre de 2026 y enero de 2027. El banco cita un crecimiento saludable, déficits fiscales persistentes y un aumento en la emisión de grandes corporaciones como presiones al alza sobre los rendimientos a largo plazo, lo que debería aplanar la curva de rendimientos.
Los analistas dicen que el pequeño ciclo de endurecimiento debería alcanzar su punto máximo en el primer trimestre de 2027, después de lo cual los mercados digerirán la credibilidad de la Fed y harán que los rendimientos bajen modestamente a partir del segundo trimestre de 2027.
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Fujitsu comenzará las ventas globales del chip IA Monaka fabricado en Japón en noviembre
Fujitsu dijo que comenzará las ventas globales en noviembre de Monaka, una CPU fabricada en Japón diseñada para servir como el cerebro de procesamiento para sistemas de IA. Monaka emplea técnicas de inferencia para ejecutar IA con menos datos y menor consumo de energía.
Fujitsu también planea vender servidores fabricados en Japón en Japón y Europa, citando la creciente demanda europea y ofreciendo una línea de productos integrados de semiconductores a servidores.
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ExxonMobil elevará su cartera de ventas de GNL a unos 50 millones de toneladas anuales para 2030
Peter Clarke, vicepresidente sénior de GNL internacional de ExxonMobil, dijo que la compañía espera que su cartera global de ventas de GNL alcance unos 50 millones de toneladas anuales para 2030, frente a una proyección anterior de 40 millones de toneladas anuales. Clarke dijo que se espera que la demanda mundial de GNL aumente de aproximadamente 400 millones de toneladas actualmente a unas 500 millones de toneladas para 2030.
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OpenAI apoya la ralentización del desarrollo de la IA
El CEO de OpenAI, Sam Altman, respaldó el domingo los llamados a "ralentizar" el desarrollo de la IA para evitar que los modelos de vanguardia superen el control humano. Se hizo eco del CEO de Anthropic, Dario Amodei, diciendo que un cambio hacia la seguridad tendrá costos pero está justificado para mantener la confianza en el desarrollo responsable de IA potente por parte de las empresas estadounidenses.
Altman escribió que "cualquier presión competitiva de EE. UU. no debe ser una excusa para la imprudencia, ni permitir que las capacidades superen la alineación y el monitoreo; cuando hablamos de 'ralentizar', no queremos decir 'detener'". Las declaraciones siguen a un raro acuerdo público de Amodei y Elon Musk.
Altman dijo al personal a principios de este mes que OpenAI está dispuesta a ralentizar el progreso de vanguardia para comprender mejor los riesgos y confirmó que la compañía no saldrá a bolsa en 2026 mientras prioriza la seguridad.
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Trump y Warsh se dirigen a un enfrentamiento, ya que el aumento esperado de la Fed podría poner a prueba su credibilidad
Los mercados están descontando un aumento de las tasas de la Fed esta semana a pesar de las llamadas del presidente Trump a costos de endeudamiento mucho más bajos, lo que prepara un posible enfrentamiento entre Trump y el presidente de la Fed, Kevin Warsh.
Los economistas advierten que si la Fed no aumenta las tasas en la reunión del miércoles, su credibilidad podría verse dañada ya que los datos oficiales no han mostrado la "mejora significativa" que Warsh dijo que necesitaría para evitar un aumento.
Un primer aumento de tasas en tres años, que se produciría unas semanas antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, corre el riesgo de una reacción política. Trump dijo el domingo que Estados Unidos debería tener las "tasas más bajas del mundo" y el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, advirtió: "Si es un aumento de tasas... estoy seguro de que no estará particularmente complacido".
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Claves para la sesión de hoy