Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró el viernes con una subida del 0,25%, situándose en los 20.050,7 puntos y con la resistencia de los 20.202 puntos como nivel clave.

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,25% en los 20.050,7 puntos, dejando la siguiente resistencia de los 20.202 puntos como clave para poder seguir escalando posiciones.

En Wall Street tuvimos una sesión mixta para cerrar la semana pasada y hoy solo tendremos referencia de los futuros estadounidenses con cierre adelantado puesto que es festivo en EE. UU.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,87 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,39 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Solaria: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 17,72 euros en base a cierres colocando un stop loss inicial en los 16,90 euros en base a cierres.



- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.