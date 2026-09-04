Shein cierra su primera semana en la bolsa de Hong Kong con una caída acumulada del 21%

El desplome se atribuye a aranceles estadounidenses y la eliminación de exenciones fiscales que facilitaban la importación a EE.UU. y la UE.

La valoración de Shein tras su debut bursátil quedó en 26.500 millones de dólares, lejos de los casi 100.000 millones que alcanzó en 2022.

El precio de las acciones de Shein bajó de 48,56 a 38,14 dólares hongkoneses, perdiendo más de un 9% solo en la última jornada.

Shein ha cerrado su primera semana en la bolsa de Hong Kong con una caída acumulada del 21,4% en el precio de sus acciones.

El aterrizaje de Shein en la bolsa de Hong Kong comienza con dificultades. En concreto, el gigante asiático de fast fashion ha acumulado un desplome del 21,4% en su primera semana cotizando en el mercado bursátil hongkonés.

Las acciones de la firma de origen chino marcaban al cierre de este viernes un precio de 38,14 dólares hongkoneses (4,19 euros), frente los 48,56 dólares hongkoneses (5,35 euros) en los que inició su debut bursátil, lo que supone acumular una caída del 21,4%.

Ya en su primer día, Shein llegó a hundirse en bolsa hasta un 10%, aunque consiguió remontar su caída hasta el 0,12% a lo largo de la jornada, hasta situarse en los 48,50 dólares hongkoneses (5,34 euros) y cerrando casi plano.

En esta última jornada del viernes, la compañía se ha dejado más de un 9% del precio de sus acciones.

Con su precio de salida, Shein obtuvo una valoración implícita de casi 26.500 millones de dólares (unos 22.880 millones de euros), cifra que ha quedado reducida en su primera sesión; muy por debajo de los casi 100.000 millones de dólares (86.334 millones de euros) que llegó a alcanzar en 2022.

Aranceles

De este modo, la firma textil culmina un proceso que se había alargado varios años, después de que los intentos anteriores de Shein de cotizar en Nueva York y Londres se vieran frustrados por la oposición de los políticos y el escrutinio de su cadena de suministro en China.

Si bien la popularidad de Shein se disparó durante la pandemia, cuando los consumidores confinados en sus hogares se vieron atraídos por sus bajos precios y su enorme inversión publicitaria, la valoración de la compañía se ha visto lastrada por la imposición de aranceles estadounidenses, así como por la eliminación de las exenciones fiscales que permitían a la empresa evitar el pago de tasas de importación al enviar pedidos a Estados Unidos o la Unión Europea.

Shein registró pérdidas de 99 millones de dólares (85 millones de euros) en los tres primeros meses de 2026, mientras que alcanzó una cifra de negocio de 9.052 millones de dólares (7.752 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, un avance del 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior