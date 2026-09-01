Shein cae hasta un 10% en su debut en la bolsa de Hong Kong

Shein enfrenta retos en sus principales mercados, EE.UU. y Europa, tras la eliminación de exenciones arancelarias a pequeños paquetes, lo que ha afectado sus ingresos.

La valoración de Shein se sitúa en 26.305 millones de dólares, muy por debajo de los 98.200 millones que alcanzó en 2022.

Shein debutó en la bolsa de Hong Kong con una caída inicial de hasta el 10%, tras fijar el precio de salida en 48,56 dólares hongkoneses.

Shein debutó este martes con caídas de hasta un 10% en los minutos posteriores, tras protagonizar una salida a bolsa en Hong Kong después de años de vaivenes y planes frustrados que provocaron una caída del 73% en su valoración desde 2022.

Concretamente, los títulos comenzaron la jornada en 48,56 dólares hongkoneses (5,33 euros), exactamente el mismo precio que había fijado la compañía para la venta de unos 280 millones de acciones.

Sin embargo, en los minutos posteriores al inicio de la sesión comenzaron a marcar una tendencia descendente, que llegó a caer el 9,97 % hacia las 09.36 hora local (01.36 GMT).

El diario local South China Morning Post ya había avanzado que los títulos de Shein habían bajado este lunes hasta un 28% en el 'mercado gris', plataformas donde se negocia de forma extraoficial con valores que no se pueden negociar a través de un mercado autorizado en ese momento.

La cifra fijada por Shein, prácticamente en el medio de la horquilla que había avanzado, supone una recaudación equivalente a 1.735 millones de dólares y una valoración de 26.305 millones de dólares, muy por debajo de los 98.200 millones que llegó a registrar en 2022, tras su antepenúltima ronda de financiación.

Expansión global

De hecho, los términos de la oferta contemplan pagos por hasta 3.500 millones de dólares, tanto en acciones como en efectivo, para compensar por esa pérdida a sus inversores estratégicos; esa cifra supone prácticamente el doble de la recaudación, la cual Shein destinará en su mayoría a mejoras tecnológicas y expansión global.

A la hora de analizar esta operación que la consultora Moby calificó de "demasiado poco y demasiado tarde", la compañía especializada indicó que Shein la forzó también para atajar el riesgo de que sus apoyos financieros canjearan sus inversiones, una opción que quedaba suspendida si la compañía salía a bolsa.

Entre esos apoyos figuran fondos extranjeros como General Atlantic o Tiger Capital, así como firmas nacionales como Boyu o el gigante digital Tencent, los cuales han comprometido ya 383 millones de dólares para garantizarse en torno a un 22% de las acciones ofertadas, aunque esa tasa se diluiría si Shein hace uso de su opción de sobreasignación para emitir otros 42 millones de títulos.

La salida a bolsa de Shein llega después de sus planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres, en este segundo caso por la intervención en última instancia de los reguladores chinos, lo cual hizo que finalmente optara por Hong Kong como término medio entre los inversores internacionales y las autoridades de su país de origen.

Además, la plataforma afronta un gran problema en dos de sus principales mercados, Estados Unidos (un 24% de sus ingresos) y Europa (35%), ya que ambos territorios han anulado las exenciones arancelarias a paquetes pequeños que habían facilitado la penetración de la compañía: en el país norteamericano, sus ingresos ya cayeron un 14 % en el primer trimestre.