Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones

El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,81% en los 20.041,9 puntos lo que nos permite seguir con una pauta de mínimos crecientes que nos lleva a pensar en un próximo ataque a máximos históricos.

En Wall Street tuvimos una sesión bajista tras escuchar a Kevin Warsh decir que subiría tipos de interés si la inflación no regresa a su senda de control.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,675 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor cierra en los 25,04 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.



- Solaria: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 17,72 euros en base a cierres colocando un stop loss inicial en los 16,90 euros en base a cierres.



- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.