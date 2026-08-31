Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una recuperación de las recientes correcciones
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este lunes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una subida del 0,81%, situándose en los 20.041,9 puntos y manteniendo una tendencia de mínimos crecientes.
Wall Street registró una sesión bajista tras las declaraciones de Kevin Warsh sobre posibles subidas de tipos si la inflación no se controla.
Bankinter y BBVA se mantienen en el panel de control con posiciones abiertas y niveles claros de stop loss para proteger las inversiones.
Solaria y Aena son valores a vigilar para posibles entradas, condicionadas al cumplimiento de niveles técnicos específicos de cierre.
El Ibex 35 cerró la sesión del pasado viernes con una subida del 0,81% en los 20.041,9 puntos lo que nos permite seguir con una pauta de mínimos crecientes que nos lleva a pensar en un próximo ataque a máximos históricos.
En Wall Street tuvimos una sesión bajista tras escuchar a Kevin Warsh decir que subiría tipos de interés si la inflación no regresa a su senda de control.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Bankinter: El valor cierra en los 16,675 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 16,30 euros en base a cierres.
- BBVA: El valor cierra en los 25,04 euros y estamos comprados desde los 23,20 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,32 euros en base a cierres.
- Solaria: Estaremos atentos al valor para entrar si vemos que se hace con los 17,72 euros en base a cierres colocando un stop loss inicial en los 16,90 euros en base a cierres.
- Aena: Vamos a estar atentos al valor para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 27,70 euros colocando un stop loss en los 27,23 euros en base a cierres.