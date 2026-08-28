El 'efecto contagio' en la renta fija: la subida del interés de los bonos de EEUU dispara el coste de la deuda europea

Bank of America advierte que la evolución de la deuda europea está fuertemente condicionada al rendimiento de los bonos estadounidenses.

Los bonos británicos y alemanes a 30 años también han sido afectados, importando 36 y 25 puntos básicos respectivamente por la presión de EEUU.

El bono francés a 30 años ha subido 39 puntos básicos por el 'efecto contagio' de la deuda estadounidense, alcanzando máximos desde 2008.

La subida de la rentabilidad de los bonos de EEUU ha provocado un aumento en los costes de la deuda europea, especialmente en los bonos a 30 años.

Bank of America ha puesto cifras al impacto de la subida de la rentabilidad de los bonos de EEUU en el mercado de renta fija europeo.

Esto es significativo porque, aunque se descuenta que los mercados financieros se contagian entre ellos por la globalización que impera en el sistema, normalmente no se suele conocer qué parte de un movimiento específico proviene de un fenómeno concreto.

Ahora, y en medio de la tormenta que vive el mercado de deuda, un informe del gigante bancario es claro: la elevada rentabilidad de los bonos de EEUU ha sido la causa principal del repunte de los intereses de los bonos europeos a 30 años durante el verano.

En concreto, el análisis de BofA hace una estimación de cuántos puntos básicos han 'importado' los bonos alemanes, franceses y británicos a 30 años por esta causa. Y en este sentido, los títulos galos han sido los más perjudicados por la venta masiva de bonos estadounidenses.

Así, el informe concluye que el bono francés a 30 años ha 'importado' 39 puntos básicos por la tensión en los bonos estadounidenses. Es decir, que su rentabilidad ha subido cerca de 0,4 puntos porcentuales por un 'efecto contagio' directo de la deuda de Estados Unidos.

La rentabilidad del bono francés a 30 años ha subido un 9,7% desde julio. Cuando arrancó dicho mes, el interés del título galo estaba en el 4,49%. En estas semanas ha llegado a tocar el 4,91%, máximos desde 2008.

Esto supone que la mayoría de la subida ha estado motivada de manera directa por la tensión en el mercado de deuda estadounidense.

Bank of America estima que los títulos de deuda franceses han sido los más afectados por el 'efecto contagio' del mercado de renta fija de EEUU. Por detrás de ellos, los británicos.

El análisis del banco americano señala que, de la subida que ha acumulado el bono de Reino Unido a 30 años, 36 puntos básicos responden de manera directa a la presión de la deuda estadounidense.

En los últimos dos meses, la rentabilidad del bono británico a 30 años ha repuntado un 5,1%. En concreto, el interés de estos títulos ha pasado de estar en el 5,49% a tocar el 5,85%, es decir, que la totalidad de la subida ha sido causa de la presión por la deuda de EEUU.



Por su parte, el análisis señala que el bono alemán a 30 años ha 'importado' 25 puntos básicos por la misma causa que ha motivado la caída de sus homólogos.

El interés de esta referencia ha subido un 9% desde julio. En concreto, cuando empezó de plena la temporada estival, la rentabilidad del bund a 30 años se situaba en el 3,45%. En este tiempo, los títulos de deuda alemanes a 10 años han llegado a tocar 3,78%, máximos desde 2011.

Bajo este pretexto, Bank of America alerta de que, en el futuro cercano, los bonos europeos a largo plazo están casi totalmente condicionados al rendimiento de la deuda estadounidense.

Y esto tiene otra consecuencia. No basta con que los factores más locales mejoren dentro del contexto del Viejo Continente. Para paliar la subida del interés de la deuda europea los bonos estadounidenses tienen que dar una tregua.

Es decir, que no será suficiente con que el Banco Central Europeo tenga controlada la inflación a base de un endurecimiento de la política monetaria. La rentabilidad de los bonos de deuda europea no bajará hasta que no frene la de los bonos estadounidenses. Y esto sólo podría llegar a base de un Tesoro de EEUU que intervenga o una Fed en la que los inversores confíen.