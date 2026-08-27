¿Se viene otro TACO?

Todos parecen haberse acostumbrado a que el presidente de EEUU de marcha atrás en sus amenazas, ya sean aranceles, ataques geopolíticos o contra la Fed, cuando el sentimiento bursátil empeora.

Incluso se desarrolló un índice TACO que mide la probabilidad de que Trump relaje el tono según las expectativas de inflación a un año, su aprobación, el S&P 500 y los rendimientos de los bonos del Tesoro.

¿Y cómo pintan las cosas ahora?

Empezando por la inflación, aunque las expectativas a un año bajaron 0,1 puntos hasta el 3,6% en julio, los riesgos siguen ahí:

En geopolítica , mientras se habla de que EEUU podría levantar bloqueos y sanciones si Irán abre la ruta comercial y detiene los ataques de sus grupos proxy, Washington aprobó nuevas sanciones contra Teherán. Si responde, el petróleo podría volver a subir.

, mientras se habla de que EEUU podría levantar bloqueos y sanciones si Irán abre la ruta comercial y detiene los ataques de sus grupos proxy, Washington aprobó nuevas sanciones contra Teherán. Si responde, el petróleo podría volver a subir. En las guerras comerciales, además de la escalada con China por las sanciones secundarias contra Irán, Canadá anunció aranceles espejo sobre 20.000 millones de dólares en importaciones estadounidenses.

Todos parecen haberse acostumbrado a que el presidente de EEUU de marcha atrás en sus amenazas

En cuanto a los rendimientos del bono del Tesoro a 30 años, que se hayan alejado de máximos de 2007 quizá no dure mucho.

Primero, el hecho de que desde el 9 de septiembre el Tesoro duplique las recompras de deuda a largo plazo, de 2.000 a 4.000 millones de dólares, para apoyar la liquidez de los vencimientos de 10 a 30 años, ya está descontado por el mercado.

Segundo, el efecto de los casi 1 billón que el Tesoro podría destinar a recompras duraría unos meses, pero difícilmente cambiaría la tendencia a largo plazo. Para ello habría que resolver los problemas fiscales o, al menos, despejar los riesgos inflacionarios.

Por último, la aprobación del presidente cayó al 33%, 14 puntos menos que al inicio de su segundo mandato.

Sólo faltaría que la bolsa se deprima y un posible detonante sería un tono restrictivo de Kevin Warsh en Jackson Hole.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.