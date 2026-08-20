El Ibex intenta romper su racha negativa y busca los 19.900 puntos tras las actas de la Fed y con el petróleo en 92 dólares

El precio del petróleo Brent supera los 92 dólares por barril, impulsado por la tensión en Irán y la creación de un corredor secreto de exportación en el estrecho de Ormuz.

Las actas de la Fed muestran que varios miembros estarían dispuestos a subir tipos si la inflación persiste y plantean reducir el número de reuniones anuales.

Las bolsas europeas abren divididas entre pérdidas y ganancias, mientras Wall Street apunta a una sesión al alza según los futuros.

El Ibex 35 intenta romper su racha de seis sesiones en rojo y se acerca a los 19.900 puntos, animado tras las actas de la Fed.

El Ibex 35 intenta dejar atrás las pérdidas. El selectivo español subía un 0,26% en la apertura de la sesión de este jueves y avanzaba hasta los 19.899,15 puntos.

El índice de la Bolsa de Madrid acumula seis sesiones consecutivas en rojo. Además, el Ibex se ha ido alejando poco a poco de la cota de los 20.000 enteros tras perderla al inicio de semana y ha dejado también atrás sus máximos históricos, los 20.213,6 puntos.

Las dudas se extienden en el resto de parqués de bolsa europeos. Los índices del Viejo Continente se dividen entre pérdidas y ganancias.

Así, el Dax alemán (-0,34%) y el FTSE 100 británico (-0,18%) se decantaban por el rojo escasos minutos después del toque de campana, mientras que el Cac francés avanzaba un 0,1% y el FTSE Mib italiano sumaba un 0,4%.

Mientras, al otro lado del charco, los futuros pronosticaban una sesión al alza en Wall Street. Los del Dow Jones subían un 0,08%; los del S&P 500, un 0,18% y los del Nasdaq 100, un 0,48%.

Bonos y Fed

La Bolsa de Nueva York cerró en verde en la víspera. Lo hizo tras anunciarse que el Departamento del Tesoro de EEUU doblará las recompras de bonos de deuda a largo plazo y después de que se hicieran públicas las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).

El documento revela que varios miembros del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto, por sus siglas en inglés) se mostraron a favor de subir el precio de dinero en futuros encuentros si la inflación no disminuye.

Apuntan a que las condiciones financieras actuales podrían no ser lo suficientemente restrictivas como para facilitar un retorno de la inflación al 2%.

Además, en las actas se recoge la última propuesta de cambio de Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Fed. Warsh aboga por reducir el número de reuniones del banco central y dejarlas en seis encuentros desde los ocho actuales, aunque es, de momento, una propuesta de la que sólo ha solicitado opinión al resto de miembros del FOMC.

Petróleo al alza

Por otro lado, los precios del crudo no frenan su progresiva escalada. El brent, el petróleo de referencia en Europa, avanzaba este jueves un 0,95% y cotizaba por encima de los 92 dólares por barril, un nivel que no tocaba desde julio.

El West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense, sumaba un 0,9% y supera ya la cota de los 85 dólares por barril.

Todo ello sin señales de avance hacia un final en la guerra en Irán y tras el último movimiento del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según informa la agencia Axios, Estados Unidos habría creado un corredor secreto en el estrecho de Ormuz para poder dar salida a millones de barriles de petróleo diarios hacia mercados internacionales.

El portal cifra entre 15 y 20 los petroleros que entran y salen al día gracias al canal creado y señala que en algunas jornadas la cantidad de crudo exportado ha podido alcanzar los 20 millones de barriles.