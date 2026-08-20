¿Por qué se ha agitado el mercado de deuda?

Desde enero, el coste de la deuda de EEUU y Europa ha subido en dos dígitos, sobre todo en las últimas semanas. Pero ¿qué ha cambiado para que los inversores exijan una prima de riesgo mayor?

Primero, la guerra entre Irán y EEUU sigue sin resolverse pese a las declaraciones al respecto. Es más, Teherán se prepara para una ofensiva, fracasan las negociaciones entre Hamás e Israel y crece la tensión en el Líbano. Así que el petróleo por encima de 90 dólares puede quedarse.

¿Por qué no llegar a 100 dólares?

El petróleo sale del estrecho de Ormuz a bordo de petroleros que apagan sus transpondedores al cruzarlo. Pero por ese riesgo, las navieras cobran una prima, así que el consumidor pagará más tanto por el crudo como por su transporte

De ahí que el mercado prevé que los bancos centrales puedan volver a subir tipos.

El petróleo por encima de 90 dólares puede quedarse

Segundo, la situación fiscal tampoco ayuda.

En EEUU, la deuda alcanzó $39,7 billones en julio, más del 100% del PIB, y los pagos de intereses ya son la segunda mayor partida del presupuesto, después de la Seguridad Social. Y, a juzgar por el déficit de $432.300 millones en julio, el mayor desde marzo de 2021, los ingresos por aranceles no resolverán el problema.

En la UE, los intereses de la deuda de Francia alcanzaron los 34.500 millones de euros en la primera mitad de 2026, un 19% más que el año pasado. Con un déficit de alrededor del 5% del PIB, la deuda seguirá creciendo y podría superar el 130% del PIB en 2030.

Por último, también hay competencia por el capital: las cinco grandes tecnológicas emitieron $159.000 millones en bonos en los primeros cinco meses de 2026 para financiar la IA.

¿Qué hacer?

Si el primer problema puede resolverse con la salida de EEUU del conflicto, los demás no son tan fáciles de solucionar, por lo que conviene diversificar las inversiones en bonos, si las hay.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.