El Ibex 35 pierde los 19.900 puntos con el crudo al alza y sin avances en Oriente Próximo

Se esperan las actas de la última reunión de la Fed y el dato definitivo de inflación de julio en la eurozona para orientar a los inversores.

Los bonos estadounidenses mantienen rendimientos elevados, con el bono a 30 años por encima del 5%, máximo desde 2007.

La subida de los precios del crudo y la falta de avances en Oriente Próximo aumentan la incertidumbre en los mercados.

El Ibex 35 cae un 0,34% y pierde los 19.900 puntos, alejándose de los 20.000 y de sus máximos históricos.

El Ibex 35 arranca la sesión de este miércoles en rojo. El índice nacional caía un 0,34%, hasta los 19.866,52 puntos, minutos después del toque del campana y tras un inicio de la sesión prácticamente plano que ha terminado por decantarse por el terreno negativo.

El selectivo español se aleja así de los 20.000 enteros, una cuota que perdió el lunes por primera vez. También marca distancia con sus máximos históricos, los 20.213,60 puntos que tiene como récord.

Las dudas se extendías en las bolsas del Viejo Continente. Los parqués europeos se dividen entre pérdidas y ganancias y el Ibex 35 lidera las caídas.

Así, el Cac francés mantenía el verde al subir un 0,15% y el FTSE 100 británico resiste en positivo, aunque cotizaba prácticamente plano. El Dax alemán cedía 0,1% y el FTSE Mib italiano restaba otro 0,1%.

Al otro lado del charco, los futuros pronostican que Wall Street extenderá los números rojos con los que cerró en la víspera.

En concreto, los del Dow Jones se mantenían prácticamente planos, los del S&P 500 caían un 0,7% y los del Nasdaq cedían un 0,28%. El selectivo tecnológico fue el más castigado en la última sesión, en la que se dejó un 1,3%.

Los inversores siguen teniendo la vista puesta en Oriente Próximo. Sin embargo, las noticias que llegan sobre la situación en el golfo Pérsico no apuntan a ningún avance de la situación.

Donald Trump ha incluido el estrecho de Ormuz como parte del territorio de EEUU. Lo hizo este martes, a través de una ilustración publicada en su red social, Truth Social.

Al tiempo, el presidente estadounidense aseguró que no hay conversaciones ni diálogo "en curso o programadas con Irán" y recordó que el bloqueo naval sigue vigente.

Irán, por su parte, insistió en la víspera en que no abrirá Ormuz hasta que EEUU cumpla sus condiciones. Todo ello tras la expiración del plazo de 60 días que ambos países pactaron hace dos meses en el memorando de entendimiento para alcanzar la paz.

Bajo este contexto, y sin perspectivas de nuevos avances, los precios del crudo siguen al alza.

Los bonos y el crudo

El Brent, el petróleo de referencia europeo, subía un 0,71%, hasta los 91,69 dólares por barril. El crudo del mar del Norte no alcanzaba estos niveles desde julio.

El West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés) repuntaba un 0,84%. El crudo de Texas cotizaba en los 84,8 dólares por barril, a las puertas de la cota de los 85 dólares.

El encarecimiento de la materia prima energética no es lo único que preocupa en los parqués de bolsa. La tensión en el mercado de bonos tampoco ayuda a los inversores.

Los rendimientos de la deuda han alcanzado máximos de hasta casi dos décadas. El interés del bono estadounidense a 30 años ha caído ligeramente, aunque sigue por encima del 5% y en su nivel más alto desde 2007.

La rentabilidad del papel estadounidense a 10 años también se ha frenado, hasta el 4,6%, pero también está en máximos desde hace 19 años.

Con todo, este miércoles se hacen públicas las actas de la última reunión de la Fed. Los inversores esperan tener más pistas para intentar esclarecer qué decisión tomará el banco central en cuanto a la política monetaria en su reunión de septiembre.

En relación a las variables macroeconómicas, este miércoles también se conocerá el dato definitivo de inflación de julio en la eurozona. La cifra preliminar publicada por Eurostat apuntó a un repunte de los precios del consumo. En concreto, el IPC subió una décima en el séptimo mes del año, hasta el 2,6%.