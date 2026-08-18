El Ibex 35 amanece plano e intenta recuperar los 20.000 puntos con el petróleo al alza y por encima de los 91 dólares

La rentabilidad del bono a 30 años de EEUU marca máximos desde 2007, presionando a la baja a los mercados bursátiles globales.

El precio del petróleo Brent supera los 91 dólares por barril, impulsado por la incertidumbre en Oriente Próximo y la falta de acuerdo entre EEUU e Irán.

Las bolsas europeas muestran dudas, con índices como el Dax alemán y el Cac francés en pérdidas, mientras el FTSE 100 británico logra leves avances.

El Ibex 35 inicia la jornada prácticamente plano, subiendo un 0,05% e intentando recuperar los 20.000 puntos tras las caídas del lunes.

El Ibex 35 intenta dejar atrás las caídas con las que ha arrancado la semana y aislar el bache del lunes. El selectivo español amanecía prácticamente plano y sumaba un 0,05% en la apertura de la sesión de este martes, avanzando hasta los 19.990,90 puntos.

Con el movimiento, el índice nacional intentaba recuperar la cota psicológica de los 20.000 enteros que perdió en la jornada de este lunes. Lo hizo por primera vez desde que conquistara la barrera el pasado 4 de agosto.

Las dudas de la Bolsa de Madrid se palpaban en el resto del Viejo Continente. Los selectivos de referencia europeos se dividían entre pérdidas y ganancias al comienzo de la sesión, aunque el tono negativo parecía dominar los parqués de bolsa.

En concreto, el FTSE 100 británico luchaba por escapar de los números rojos y avanzaba un 0,1%. Mientras, las pérdidas imperaban en el resto de índices: el Dax alemán cedía un 0,37%; el Cac francés, un 0,07% y el FTSE Mib italiano, un 0,31%.

El pesimismo se extiende también al otro lado del charco. Los futuros de Wall Street anticipan una jornada negativa en el parqué neoyorquino.

Así, los del Dow Jones caían un 0,11%; los del S&P 500 cedían un 0,4% y los del Nasdaq 100, el índice más perjudicado, retrocedían un 0,7%.

El tono negativo de los mercados financieros responde a las nuevas subidas del petróleo. La materia prima energética vuelve a repuntar con las noticias que llegan desde Oriente Próximo.

Avanza el crudo

Así, el Brent, el petróleo de referencia europeo, supera ya los 91 dólares por barril tras impulsarse en la víspera más de un 2%. El crudo del mar del Norte -que no superaba los 90 dólares desde julio- repuntaba este martes un 0,33%, hasta los 91,17 dólares por barril.

El West Texas Intermediate (WTI, por sus siglas en inglés) rozaba los 85 dólares. En concreto, el crudo de Texas avanzaba un 0,66% y alcanzaba los 84,3 dólares por barril.

Tras cumplirse este lunes el plazo de 60 días que EEUU e Irán se marcaron para alcanzar la paz en el memorando de entendimiento, las perspectivas de que ambos países puedan alcanzar un acuerdo se alejan.

Donald Trump amenazaba en la víspera con bombardear Omán "sin piedad" si el país se interpone en el diálogo con Irán sobre Ormuz. Además, aseguraba que, a pesar de que Irán quiere llegar a un entendimiento, no se va a llegar al tipo de acuerdo que él "considera necesario".

Bajo este pretexto, el interés del bono a 30 años de EEUU volvía a escalar y fijaba nuevos máximos desde 2007. La rentabilidad de la deuda estadounidense acumula seis semanas consecutivas por encima del 5%, lo que también presiona a la baja a los índices de bolsa.

En el plano macroeconómico, los inversores esperan a la publicación del dato definitivo del IPC de julio de la eurozona este miércoles, jornada en la que también se harán públicas las actas de la última reunión de la Reserva Federal de EEUU (Fed).