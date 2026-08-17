El Ibex 35 arranca la semana con ligeras caídas pero defiende los 20.100 puntos

Esta semana se publicará el dato definitivo del IPC de la eurozona, que podría influir en las decisiones del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés.

Los precios del petróleo se mantienen estables pese a la tensión geopolítica: el brent baja a 88,13 dólares y el WTI cotiza en 80,86 dólares.

Continúan las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el golfo Pérsico tras el fin de la tregua, afectando la estabilidad del estrecho de Ormuz.

El Ibex 35 inicia la semana con una caída del 0,16%, defendiendo los 20.100 puntos, mientras el resto de bolsas europeas abren en positivo.

El Ibex 35 cae un 0,16% en la apertura de la sesión de este lunes. Con la pequeña caída, el selectivo español retrocede hasta los 20.123,5 puntos, aunque lucha por defender la cota de los 20.100 enteros.

Los números rojos de la Bolsa de Madrid son la excepción entre las principales referencias europeas. Las principales bolsas del Viejo Continente arrancan la semana al alza.

En concreto, el FTSE 100 italiano sube un 0,46%; el FTSE británico, un 0,38% y el Dax alemán, un 0,1%. El Cac francés se mantiene plano e intenta no pasarse al terreno negativo y el Euro Stoxx 600 avanza un 0,22%.

El mercado sigue atento a las novedades en el plano geopolítico. Este lunes finaliza la tregua de 60 días que se tomaron EEUU e Irán en la firma del memorando de entendimiento para alcanzar la paz.

Sin embargo, y después de que ambos países rompiesen con el alto el fuego establecido en dicho pacto, las miradas siguen dirigiéndose al golfo Pérsico, donde continúan las tensiones.

Irán asegura tener el control del estrecho de Ormuz y el comandante jefe de su Ejército advirtió el domingo de que impedirán a Estados Unidos entrar al golfo Pérsico, al estrecho de Ormuz y al mar de Omán.

Las declaraciones siguen contrastando con la versión estadounidense. Donald Trump ha afirmado en varias ocasiones que mantienen el control del enclave estratégico, que se encuentra prácticamente bloqueado desde mediados de julio tras la vuelta de los ataques.

Bajo este pretexto, los precios del petróleo se mantienen estables. El brent, el crudo de referencia europea, cede un 0,33%, hasta situar el barril en los 88,13 dólares. El crudo del mar del Norte no supera los 90 dólares desde finales de julio.

El crudo de Texas, el petróleo estadounidense, cae un 0,66%. El WTI (West Texas Intermediate, por sus siglas en inglés) cotiza en los 80,86 dólares por barril.

En el plano macroeconómico, la semana contará con algunas referencias para los inversores. El miércoles se publicará el dato definitivo del IPC en la eurozona de julio tras la primera estimación de Eurostat.

La inflación en la zona euro repuntó hasta el 2,9% en julio según el dato adelantado, lo que añade presión al Banco Central Europeo para una nueva subida de tipos.