El Ibex 35 se envalentona y supera los históricos 20.300 puntos pese al giro en Ormuz

BBVA lidera las ganancias en el Ibex 35 con un avance del 2,15%, mientras Acerinox registra pérdidas.

El petróleo Brent se mantiene por debajo de los 80 dólares pese a las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Los analistas consideran posible que el Ibex 35 alcance los 21.000 puntos a corto o medio plazo.

El Ibex 35 supera los 20.300 puntos con una subida del 1,25% y apunta hacia los 20.400.

De un solo golpe, el Ibex 35 ya está por encima de los 20.300 puntos a media mañana del jueves y se atreve a soñar con los 20.400 enteros gracias a una subida del 1,25%.

Desde que el Ibex 35 superara la barrera histórica de los 20.000 puntos el martes por primera vez, los analistas ya ven su próxima cota en los 21.000 enteros a corto o medio plazo. Un nivel que, a este ritmo, podría llegar más pronto que tarde.

Y todo ello pese a que Irán ultima con Omán un acuerdo para repartirse temporalmente el control del estrecho de Ormuz que dejaría al margen a Estados Unidos.

Por ahora, pese a que Irán enfría un posible pacto con Donald Trump, el petróleo sigue contenido por debajo de los 80 dólares el barril. El Brent europeo se intercambia a 79 dólares el barril, y el americano West Texas a 75 dólares.

En los grandes parqués de Europa, el sentimiento es positivo. El selectivo EuroStoxx 50 avanza un 0,60%, Madrid tira del carro y las principales bolsas están en verde. Al Ibex 35 le va a rueda Milán con un 1%.

Volviendo a España, BBVA está en cabeza de las ganancias con un 2,15%, seguida de Cellnex con un 2,05%. A la cola con pérdidas, sin embargo, se encuentra Acerinox (-1%).