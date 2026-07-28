Apple se convierte en la segunda empresa del mundo que conquista los 5 billones de dólares de capitalización

Apple debutó en Bolsa en 1980 y ha ido superando hitos de capitalización: 1 billón en 2018, 2 billones en 2020, 3 billones en 2022 y 4 billones en 2025.

Las acciones de Apple acumulan una revalorización del 24% en lo que va de año.

La compañía superó brevemente la barrera de los 5 billones tras repuntar un 1,5% en Wall Street, aunque no logró mantenerse por encima de ese nivel.

Apple se ha convertido en la segunda empresa del mundo en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares, solo detrás de Nvidia.

Apple se ha convertido este martes en la segunda empresa cotizada en todo el mundo en alcanzar una capitalización bursátil de 5 billones de dólares (4,4 billones de euros). Hasta ahora, sólo Nvidia había conseguido lograr dicho hito. En concreto, el gigante de semiconductores alcanzó la cifra a finales de octubre del año pasado.

El fabricante del iPhone ya destronó en la víspera a Nvidia como la empresa cotizada más valiosa del mundo y rozó la barrera psicológica de los 5 billones de dólares este lunes.

Este martes llegaba a repuntar algo más de un 1,5% tras la apertura de Wall Street y con el impulso superaba por primera vez los 5 billones de dólares de capitalización. Aunque sólo se ha mantenido por encima de la barrera durante un pequeño periodo de tiempo.

Pese a la subida inicial, el gigante tecnológico no lograba afianzarse por encima de esa cota y la cotización de sus acciones perdía ímpetu al cumplirse la primera hora de negociación. En concreto, la subida se limitaba al 0,78% poco antes de la media sesión neoyorquina, sin todavía conseguir asaltar la barrera de los 5 billones y sostenerla.

En lo que va de año, las acciones de Apple acumulan una revalorización del 24%.

Apple alcanzó por vez primera los 4 billones de dólares (3,5 billones de euros) de capitalización bursátil el 28 de octubre de 2025. Entonces, se convirtió en la tercera empresa en lograr este hito, tras Nvidia, que lo conquistó a principios de julio de 2025, y de Microsoft, que hizo lo propio el 31 de julio de 2025.

La compañía de la manzana debutó en Bolsa el 12 de diciembre de 1980 a un precio de 22 dólares por acción y desde entonces ha realizado cinco splits, por lo que el precio de la OPV ajustado por estas divisiones sería de 0,10 dólares.

La revalorización de las acciones de la multinacional permitió a Apple conquistar la cota del billón de dólares el 2 de agosto de 2018 y duplicar esa valoración en apenas dos años, superando los 2 billones de dólares por primera vez el 19 de agosto de 2020, mientras que no sería hasta el 3 de enero de 2022 cuando sobrepasaría los 3 billones de dólares.