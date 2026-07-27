Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una ruptura de máximos históricos

El Ibex 35 cerró el pasado viernes con ganancias del 1,65%, hasta los 19.585,4 puntos y con ello nos vuelve a dejar fuera del rango de contratación de las últimas dos semanas a la espera de ver cómo arrancamos en lo que será la última semana del presente mes de julio.

En Wall Street tuvimos una sesión mixta en la que dominaron las ventas aunque en el caso del Dow Jones de Industriales tuvimos una leve reacción alcista.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Bankinter: El valor cierra en los 16,08 euros y estamos comprados desde los 15,63 euros. Subimos el stop loss hasta los 15,54 euros en base a cierres.



- BBVA: El valor ha marcado nuevos máximos históricos tanto en formato intradiario como en base a cierres por lo que entraremos si vemos que va a cerrar por encima de los 23,12 euros colocando un stop loss inicial en los 22,14 euros en base a cierres.



- Repsol: Ha cerrado en los 25,82 euros y estamos dentro desde los 23,23 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 24,87 euros en base a cierres.



- Naturgy: Cerró en los 30,04 euros y estamos dentro desde los 28,24 euros. Subimos el stop loss hasta los 29,34 euros en base a cierres.