Inditex se postula como una interesante opción capaz de alcanzar máximos históricos en 57,72 euros

Se recomienda mantener acciones si ya se poseen y esperar confirmación técnica para nuevas compras, con un objetivo inicial en 57,30 euros.

La tendencia alcista de Inditex se mantiene, y un cierre consecutivo por encima de los 55,40 euros reforzaría el movimiento hacia nuevos máximos.

Bank of America eleva el precio objetivo de Inditex a 65 euros y mejora sus previsiones para los próximos años.

Inditex destaca en el Ibex 35 con subidas que la acercan a sus máximos históricos de 57,72 euros por acción.

Los inversores evalúan la pausa temporal en el conflicto entre EEUU e Irán tras la suspensión de los ataques militares el fin de semana, lo que ha provocado una notable caída en el precio del petróleo. Todo esto ocurre mientras los mercados permanecen atentos a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), de este miércoles.

El Ibex 35 ha puesto rumbo a máximos históricos para tratar de romperlos al alza antes de acabar este mes de julio. Si analizamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Inditex, que suben con decisión en los primeros intercambios.

Existen varios hechos que están impulsando el precio de las acciones de Inditex durante las últimas sesiones. Uno de ellos, aparte de las inyecciones de Amancio Ortega a su cartera inmobiliaria, es el reto de abrir una de las mayores tiendas de Zara para las Navidades de 2027 en Zaragoza.

Pero uno de los hechos más importantes que están propiciando los avances de la textil gallega es que Bank of America ve a Inditex como un equipo ganador y sube su precio objetivo hasta los 65 euros por acción desde los 62 euros previos, motivado por sus fuertes previsiones.

Al mismo tiempo, reitera su recomendación de comprar el valor, al considerar que los resultados del segundo trimestre, que se publicarán en septiembre, presentan un punto de inflexión.

De esta manera, se espera que el grupo registre un crecimiento de los ingresos del 8,7% anual durante los próximos 3 años. También se elevan sus estimaciones entre el 0% y el 6% para los ejercicios fiscales 2027-2029.

Si analizamos los títulos de Inditex desde el punto de vista técnico, veremos una estructura de precios alcista: una tendencia principal de largo plazo que se mantiene en una construcción de mínimos y máximos relativos crecientes, la cual busca romper o al menos alcanzar sus máximos históricos.

Esta tendencia alcista tuvo su origen cerca de la zona de los 39,45 euros entre agosto y septiembre del ejercicio anterior, y ha propiciado que Inditex haya dibujado unos máximos de todos los tiempos, en formato intradiario, en los 57,72 euros. Esta zona queda muy cerca de lo que ya fueron sus máximos históricos en febrero, nivel que consideraremos como su principal resistencia a corto y medio plazo.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches TradingView

En su gráfico anualizado, observamos que el ejercicio actual es el cuarto con ganancias consecutivas. En el gráfico mensual también se aprecia una estructura creciente desde hace bastante tiempo. Por tanto, hablar de Inditex es hablar de un valor alcista con un buen aspecto técnico y que todavía podría seguir avanzando en el corto plazo.

En la sesión de hoy, Inditex ha abierto con un importante hueco alcista tras estar durante nueve sesiones luchando contra la media móvil de 50 periodos, la cual finalmente ha quedado atrás.

La resistencia de los 55,40 euros por acción se convierte ahora mismo en un soporte horizontal que el valor deberá respetar en el corto plazo para no cerrar este hueco alcista y permitir que se transforme en un hueco de continuidad, lo que posibilitaría a los títulos buscar y alcanzar sus máximos históricos.

Así, si hoy se produce un cierre diario por encima de sus 55,40 euros, necesitaremos un segundo cierre de sesión por encima de este nivel para confirmar el movimiento alcista actual. Esto permitirá a los títulos de Inditex aumentar de forma drástica las probabilidades de ir a buscar la zona próxima a los 57,50 euros.

Así pues, si ya tenemos títulos de Inditex en cartera y dada la fortaleza que está demostrando el valor en las últimas sesiones —dejando atrás niveles de soporte dinámico importantes y con unos niveles de sobreventa que son elevados—, lo más aconsejable es mantener.

Pero si no tenemos títulos de Inditex, todavía deberemos esperar a ese segundo cierre diario consecutivo por encima de los 55,40 euros.

Esto nos generará una señal de entrada para introducir una orden de compra con un primer objetivo situado en los 57,30 euros. Por encima de ahí, si se consigue batir esa resistencia con el filtro de los 57,72 euros, entrará en subida libre técnica y absoluta, lo cual ampliará los horizontes alcistas del valor.

Para tratar de limitar los riesgos, deberemos en primer lugar adaptar el tamaño de la posición a, como mucho, un tercio de lo destinado a un valor de estas características y, en segundo lugar, establecer una orden de protección que pasará por no perder los 55 euros por acción en base cierres.