Andrés Allende, Managing Director, Paradigma Value Catalyst – A&G Global Investors; Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia; Jorge Fuentes, Gestor del equipo de Renta Variable Internacional de Bestinver y Luis Garvía Vega, Director del máster de finanzas cuantitativas de ICADE. Javier Carbajal.

Expertos de Bestinver, A&G e ICADE defienden el análisis fundamental y la paciencia frente al ruido geopolítico y las modas algorítmicas.

Las claves

Las claves Generado con IA El 'value investing' se destaca como la mejor estrategia para proteger el patrimonio ante la volatilidad geopolítica y la irrupción de algoritmos de inversión a corto plazo. Expertos recomiendan paciencia, disciplina y análisis fundamental, centrando las inversiones en la salud real de las empresas y alejándose de la especulación rápida. Se critica la indexación masiva y los fondos temáticos por distorsionar los precios de empresas sólidas sin analizar su gestión interna. La Inteligencia Artificial se percibe como una oportunidad para mejorar la productividad y la eficiencia empresarial, alterando las ventajas tradicionales de las grandes corporaciones.

El 'value investing' se consolida como la estrategia más eficaz para proteger el patrimonio en un contexto de volatilidad geopolítica y la proliferación de algoritmos que invierten pensando en el corto plazo.

En un encuentro digital organizado por EL ESPAÑOL de la mano de Bestinver, los ponentes concluyeron que el panorama económico actual ofrece una de las mejores ventanas de oportunidad de las últimas décadas para aquellos inversores que apliquen la paciencia, la disciplina y el análisis fundamental de los negocios.

El panorama macroeconómico global, fuertemente condicionado por los mensajes diarios de líderes internacionales y los conflictos en zonas estratégicas, centra la atención diaria de los mercados.

El valor de la paciencia frente al ruido geopolítico: las claves del 'value investing' para proteger los ahorros

Ante este escenario, los especialistas recomiendan distanciar el horizonte temporal de las inversiones para centrarse exclusivamente en la microeconomía y la salud real de las empresas.

Jorge Fuentes, gestor del equipo de Renta Variable Internacional de Bestinver, argumentó que en este entorno "hay que distinguir lo que es urgente de lo que es importante" porque, a fin de cuentas, lo que verdaderamente manda es el negocio y, si las empresas son capaces de crecer y adaptarse, el valor generado terminará reflejándose en las cotizaciones.

Por su parte, Andrés Allende, managing director de Paradigma Value Catalyst – A&G Global Investors, coincidió en que los flujos automatizados actúan de forma desmedida y advirtió que "los flujos arrastran como una marea violenta".

Por ello, sugirió que el inversor debe tener muy claro su horizonte temporal y saber si está "a Rolex o a setas" para acudir a coger lo que le interesa cuando la marea se retira.

Value Investing: Cómo navegar el mercado actual contracorriente

Asimismo, Luis Garvía Vega, director del máster de finanzas cuantitativas de ICADE, aportó una visión gráfica de esta complejidad al señalar que nos encontramos "un poquito en 'terra ignota'", esa zona de los mapas que históricamente estaba sin cartografiar, y recordó que además de carecer de guías claras nos encontramos metidos "en mitad de la tormenta".

El auge de la indexación masiva y los productos financieros comercializados bajo relatos sectoriales cerrados fue otro de los puntos críticos tratados en el encuentro. Los ponentes denunciaron que estos vehículos arrastran los precios de activos sólidos de forma indiscriminada sin analizar su gestión interna.

El gestor de Renta Variable Internacional de Bestinver criticó con dureza el diseño actual de estos fondos temáticos, lamentando que "ahora la inversión pasiva ha dado una vuelta de tuerca" hacia el relato comercial puro.

Esta tendencia provoca, según su criterio, que la gente termine haciendo "los deberes al revés de mirar si es una empresa en la que te apetece ser propietario a largo plazo".

Andrés Allende, Managing Director, Paradigma Value Catalyst – A&G Global Investors y Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia Javier Carbajal.

De igual modo, el profesor de ICADE incidió en el peligro que corren los ahorradores al operar sin un entendimiento profundo del activo subyacente, alertando de que en tiempos de algoritmos "mucha gente toma decisiones sin entender perfectamente la decisión que está tomando", lo que a su juicio representa el principal riesgo actual.

En este sentido, Allende aconsejó huir de la especulación rápida y del timing de mercado, explicando con rotundidad que "ganar dinero es aburrido, tienes que tener paciencia" para aguantar la volatilidad.

El directivo añadió además que "si quieres divertirte, pues fenomenal", es mejor jugar a los dardos, aunque sabiendo de antemano que esa diversión cuesta dinero.

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) fue abordada como una oportunidad histórica para potenciar la eficiencia empresarial y actuar como un potente elemento desinflacionario en el medio plazo.

El directivo de A&G Global Investors restó alarmismo al impacto que esta tecnología tendrá sobre el empleo general y aseguró que la IA "mejora muchísimo la productividad", vaticinando que en el futuro "no va a ser una herramienta que reemplace a las personas, igual que tampoco fue cuando alguien inventó el Excel".

Jorge Fuentes, Gestor del equipo de Renta Variable Internacional de Bestinver y Luis Garvía Vega, Director del máster de finanzas cuantitativas de ICADE. Javier Carbajal.

En línea con esta visión optimista, Fuentes explicó desde la perspectiva analítica de Bestinver que esta innovación será fundamental para la supervivencia económica, ya que "viene la IA a paliar un problema que es acuciante para las economías occidentales, que es que tenemos una demografía completamente exhausta".

Sin embargo, García Vega puntualizó que esta tecnología alterará drásticamente las ventajas corporativas basadas exclusivamente en el tamaño, puesto que actúa como "un meteorito que consigue que las economías de escala ya no sean tan ventajosas", permitiendo que "alguien pequeño" tenga mucha más agilidad y capacidad de adaptación frente al nuevo entorno competitivo.

El fin del dinero gratis y el regreso de los tipos de interés a la normalidad han devuelto la disciplina a los mercados financieros, penalizando a las empresas zombis y premiando la asignación rigurosa de capital.

Para ilustrarlo, el gestor de Bestinver desgranó las métricas de su estrategia internacional frente a unos índices globales que considera sobrevalorados y defendió que su cartera está "comprada a PER 11", asegurando firmemente que "la Estrella del Norte que nos va guiando es esa rentabilidad que van a producir nuestras compañías y esa valoración que nos protege por si el entorno cambia".

El director de Paradigma Value Catalyst resumió su fórmula de éxito en tres pilares esenciales que consisten en "evitar lo popular porque ahí evidentemente sobrepagas", buscar empresas con mejores beneficios y valoraciones atractivas, y apoyarse en el dividendo.

Para concluir, el representante de ICADE cerró su intervención apelando al discernimiento clásico ante la volatilidad y recordó que "decía San Ignacio en tiempos de tormenta no hacer mudanza de principios, más mantenerte firme en los tuyos", sentenciando que si el análisis fundamental siempre ha sido clave para la inversión en valor, en la actualidad "lo es más que nunca".