Redeia protagoniza un cambio de tendencia principal y establece un primer objetivo en 15,75 euros

Se recomienda mantener posiciones mientras no se pierda la zona de 15,20 euros en cierres; perderla podría devolver la presión bajista al valor.

Se establece un primer objetivo técnico en los 15,75 euros y un segundo cerca de los 16 euros por acción.

El valor consolida un cambio de tendencia de bajista a neutral, con posibilidades de volverse alcista si se mantienen cierres por encima de 15,40 euros.

Redeia ha roto la directriz bajista de largo plazo tras rebotar desde mínimos anuales en 13,60 euros por acción.

La vuelta de los combates, la tensión renovada en el estrecho de Ormuz y el alza en los precios del crudo han dejado claro que el alto al fuego fue solo un espejismo temporal. En el fondo, las discrepancias clave que originaron el conflicto siguen intactas.

Por su parte, el Ibex 35 sigue sin poder escapar del estrecho rango de negociación, pero lo más positivo es que el nivel psicológico de los 19.000 puntos permanece intacto.

Si analizamos los valores que forman parte del índice español, destacamos el comportamiento positivo de las acciones de Redeia Corporación que, junto con el resto del sector, lideran las alzas en los primeros intercambios.

Si atendemos a razones puramente técnicas, deberemos fijarnos en los máximos que hizo Redeia en abril de 2025 en la zona próxima a los 18 euros por acción, ya que a partir de ahí el valor ha cometido una sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes.

Las acciones de Redeia se han visto presionadas seriamente a la baja hasta alcanzar unos mínimos en este año en la zona de los 13,60 euros por acción en la jornada del pasado 28 de enero.

El comportamiento de medio y largo plazo de los títulos de Redeia había sido claramente bajista, pero esta situación técnica está comenzando a cambiar.

El valor ha experimentado un serio e importante rebote con origen en la zona de los 13,80 euros por acción que ha derivado en una sucesión de mínimos ascendentes y también de máximos crecientes, lo que ha impulsado el precio de su cotización hasta romper al alza esa directriz bajista de largo plazo que pasaba por la zona de los 14,95 euros por acción.

Evolución de las acciones de Redeia.png Eduardo Bolinches TradingView

Así pues, su situación técnica de medio y largo plazo ha cambiado de bajista a neutral; incluso podríamos hablar en breve de un comportamiento o un cambio de tendencia a alcista si se dan las condiciones adecuadas.

En el muy corto plazo, observamos un estrecho lateral de consolidación para los títulos de la eléctrica desde la zona próxima a los 15,20 euros por acción en la parte baja, y por arriba en los 15,40 euros.

Esta zona de resistencia tan relevante se está rompiendo en la jornada de hoy con bastante decisión, e incluso el valor se ha permitido el lujo de abrir un pequeño hueco alcista que podría convertirse en hueco de continuidad si observamos una segunda vela alcista por encima de esta referencia técnica.

Así pues, el aspecto técnico de Redeia ha mejorado sensiblemente, aunque falta la confirmación en niveles de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal por encima de estos 15,40 euros. Si se produce, Redeia habrá abierto una nueva pata alcista con objetivos bastante interesantes.

De este modo, si ya tenemos títulos de la eléctrica, la recomendación pasaría por mantener mientras no pierda la zona de los 15,20 euros en niveles de cierre, ya que de hacerlo se daría por hecho que el valor ha roto en falso su resistencia más inmediata. En ese escenario, los bajistas podrían hacerse con el control de la situación y enviar el valor a niveles sensiblemente inferiores.

Por el contrario, si no tenemos títulos de Endesa, esperaremos a un cierre semanal —que podría producirse en la jornada de hoy—, o dos cierres diarios consecutivos por encima de la zona, concretamente por encima de los 15,42 euros.

Esto nos generará una señal de entrada bastante interesante que nos permitirá introducir una orden de compra con un primer objetivo en los 15,75 euros y un segundo objetivo cerca de la zona de los 16 euros por título.

Dada la volatilidad que está generando el propio mercado de renta variable a nivel mundial, y con el objetivo de limitar riesgos, deberemos establecer un nivel de protección que pasará por no perder el origen del hueco alcista generado en la sesión de hoy; es decir, la zona de los 15,38 euros, también en base cierres.