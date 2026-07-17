Netflix decepciona con sus previsiones para el tercer trimestre

El mercado castiga previsiones tibias y exige señales claras de aceleración; la acción cotiza en mínimos con respecto a sus medias móviles y un PER futuro de 21 veces.

El negocio publicitario avanza hacia los 3.000 millones en 2026, mientras la compañía sigue evaluando una versión gratuita con publicidad y ya usa IA generativa en 300 producciones.

La facturación subió un 13% interanual hasta 12.560 millones de dólares, con EMEA superando por primera vez los 4.000 millones trimestrales.

Netflix cumplió previsiones en el segundo trimestre de 2026, pero sus acciones cayeron más de un 9% tras anunciar ingresos y beneficios para el tercer trimestre por debajo de lo esperado.

Netflix cerró el segundo trimestre de 2026 cumpliendo las previsiones de Wall Street, pero sus acciones se desplomaron más de un 9% anoche en el postmercado tras anunciar un guidance de ingresos y beneficio para el tercer trimestre por debajo de lo esperado.

La facturación alcanzó los 12.560 millones de dólares (+13% interanual), impulsada por nuevos suscriptores, subidas de precio y publicidad.

El beneficio por acción fue de 0,80 dólares (vs. 0,79 esperado) y el beneficio neto llegó a 3.400 millones de dólares, frente a 3.130 millones un año antes.

Por regiones

El crecimiento fue de doble dígito en todas las regiones, con EMEA superando por primera vez los 4.000 millones trimestrales.

Para el tercer trimestre, la compañía anticipa 12.860 millones en ingresos y 0,82 dólares de BPA, por debajo del consenso (13.000 millones y 0,84 dólares). Para el año completo elevó ligeramente su rango de ingresos a 51.000-51.400 millones y mejoró su previsión de margen operativo al 31,5%.

El negocio publicitario sigue en marcha hacia unos 3.000 millones en 2026, casi duplicando el año anterior.

Aunque no hay deterioro en los fundamentales, los inversores buscan catalizadores de crecimiento más contundentes. Tras la caída, la acción cotiza a unas 21 veces beneficios futuros, su primer descuento frente al S&P 500 desde 2022, señal de que el mercado ya no perdona previsiones tibias en una compañía que empieza a madurar.

El visionado total superó las 97.000 millones de horas en el primer semestre, con un crecimiento del 2% (vs.1,5% el año anterior), lo que sugiere interés sostenido pese a las dudas sobre segundas temporadas.

Desde 2027, Netflix publicará su informe de audiencias “What We Watched” solo una vez al año, reforzando su enfoque en métricas financieras por encima de las de consumo. La empresa insiste en que el contenido en vivo (deportes, WWE) pesa poco en horas vistas pero mucho en atraer anunciantes y suscriptores.

La IA generativa ya se usa en unas 300 producciones, sobre todo en posproducción, para crear escenas y efectos de forma más eficiente, aunque la dirección insiste en que complementa, no sustituye, a los creadores.

Por otro lado, la compañía sigue evaluando —sin fecha concreta— una versión gratuita con publicidad.

Análisis técnico de Netflix Elaboración propia

Tras el informe, la acción cayó a unos 67 dólares, cerca de un 30% por debajo de su media móvil de 200 sesiones, con la de 50 sesiones ( situada en unos 81 dólares) como resistencia clave y un RSI de 41 puntos, cercano a neutral.

La valoración actual, con un PER futuro de 21 veces, refleja un pesimismo mayor del que justifican los resultados, y el mercado ahora exige señales claras de aceleración del negocio publicitario para recuperar confianza.

***Adrián Hostaled, analista de mercados.