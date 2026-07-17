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Panel de la Bolsa de Madrid Altea Tejido Efe

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Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a una sesión correctiva por las caídas de la IA

Netflix (-8,86%) no contenta a los inversores y el Nikkei 225 cae más del 5%.

Eduardo Bolinches
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Actualizada

LAS CLAVES

- El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 0,15%, hasta los 19.304,1 puntos por lo que seguimos sin poder escapar del estrecho rango de contratación en el que se encuentra desde el miércoles de la semana pasada.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, sube un 1% para colocarse de nuevo por encima de los 85 dólares.

- El precio del oro presiona el soporte en la zona de los 3.965 dólares desde donde ya ha rebotado en dos ocasiones desde el pasado mes de junio.

- El precio del bitcoin continúa con una recogida de beneficios que le vuelve a alejar de la zona de los 65.000 dólares.

- El par EURUSD falla a la hora de atacar el 1,15 contra el dólar y vuelve a recoger beneficios en un acercamiento al cambio de 1,14.

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  1. Eduardo Bolinches

    Preapertura en Europa

    Las acciones de semiconductores alemanas están cayendo entre el 3,5 % y un 5,5 % en el mercado de preapertura.

    El futuro del Ibex 35 abre con una caída del 0,52%.

  2. Eduardo Bolinches

    Cierre de la Bolsa de Taiwán

    El Índice Ponderado de la Bolsa de Valores de Taiwán (TAIEX) cierra la semana con una caída de 2.953,71 puntos, o un 6,47%, en 42.671,27 puntos.

    TSMC ha cerrado con una caída del 7,29%.

  3. Eduardo Bolinches

    Niveles operativos de los valores del Ibex 35

    Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.

  4. Eduardo Bolinches

    Declaraciones del gobernador del Banco de India

    El gobernador del Banco de la Reserva de la India, Malhotra, dice que la inflación sigue elevada y la presión de precios reciente ha sido impulsada principalmente por factores de oferta.

    Datos oficiales a principios de esta semana mostraron que la inflación se elevó por encima del objetivo del RBI del 4% por primera vez en 18 meses.

    El banco central ha mantenido su tasa de política monetaria en 5,25% hasta ahora este año; Malhotra dice que aún es demasiado pronto para hablar de un endurecimiento. Desde sus comentarios, las hostilidades renovadas entre EE. UU. e Irán han amenazado el transporte a través del Estrecho de Ormuz; India depende de importaciones para aproximadamente el 90% de su petróleo, y antes de la escalada de finales de febrero, aproximadamente la mitad de esas importaciones pasaban por esa ruta.

  5. Eduardo Bolinches

    El Nikkei japonés cae un 6%

    El Nikkei 225 de Japón cae un 6%, situándose por debajo de los 63.000 puntos, su nivel más bajo desde el pasado 11 de junio.

  6. Eduardo Bolinches

    Primera bajada de recomendación de Netflix tras sus resultados

    Jefferies reduce el precio objetivo de Netflix desde los 110 dólares hasta los 90.

  7. Eduardo Bolinches

    Capital Fund amplía cortos en SOLARIA

    Capital Fund Management SA ha ampliado en un 0,09% su posición corta en SOLARIA hasta alcanzar el 0,62% de la sociedad.

  8. Eduardo Bolinches

    Claves para la sesión de hoy