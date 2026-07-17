Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a una sesión correctiva por las caídas de la IA

- El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 0,15%, hasta los 19.304,1 puntos por lo que seguimos sin poder escapar del estrecho rango de contratación en el que se encuentra desde el miércoles de la semana pasada.

- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, sube un 1% para colocarse de nuevo por encima de los 85 dólares.

- El precio del oro presiona el soporte en la zona de los 3.965 dólares desde donde ya ha rebotado en dos ocasiones desde el pasado mes de junio.

- El precio del bitcoin continúa con una recogida de beneficios que le vuelve a alejar de la zona de los 65.000 dólares.

- El par EURUSD falla a la hora de atacar el 1,15 contra el dólar y vuelve a recoger beneficios en un acercamiento al cambio de 1,14.