Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a una sesión correctiva por las caídas de la IA
Netflix (-8,86%) no contenta a los inversores y el Nikkei 225 cae más del 5%.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este jueves con una subida del 0,15%, hasta los 19.304,1 puntos por lo que seguimos sin poder escapar del estrecho rango de contratación en el que se encuentra desde el miércoles de la semana pasada.
- El precio del barril de petróleo Brent, el crudo de referencia en Europa, sube un 1% para colocarse de nuevo por encima de los 85 dólares.
- El precio del oro presiona el soporte en la zona de los 3.965 dólares desde donde ya ha rebotado en dos ocasiones desde el pasado mes de junio.
- El precio del bitcoin continúa con una recogida de beneficios que le vuelve a alejar de la zona de los 65.000 dólares.
- El par EURUSD falla a la hora de atacar el 1,15 contra el dólar y vuelve a recoger beneficios en un acercamiento al cambio de 1,14.
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Preapertura en Europa
Las acciones de semiconductores alemanas están cayendo entre el 3,5 % y un 5,5 % en el mercado de preapertura.
El futuro del Ibex 35 abre con una caída del 0,52%.
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Cierre de la Bolsa de Taiwán
El Índice Ponderado de la Bolsa de Valores de Taiwán (TAIEX) cierra la semana con una caída de 2.953,71 puntos, o un 6,47%, en 42.671,27 puntos.
TSMC ha cerrado con una caída del 7,29%.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Declaraciones del gobernador del Banco de India
El gobernador del Banco de la Reserva de la India, Malhotra, dice que la inflación sigue elevada y la presión de precios reciente ha sido impulsada principalmente por factores de oferta.
Datos oficiales a principios de esta semana mostraron que la inflación se elevó por encima del objetivo del RBI del 4% por primera vez en 18 meses.
El banco central ha mantenido su tasa de política monetaria en 5,25% hasta ahora este año; Malhotra dice que aún es demasiado pronto para hablar de un endurecimiento. Desde sus comentarios, las hostilidades renovadas entre EE. UU. e Irán han amenazado el transporte a través del Estrecho de Ormuz; India depende de importaciones para aproximadamente el 90% de su petróleo, y antes de la escalada de finales de febrero, aproximadamente la mitad de esas importaciones pasaban por esa ruta.
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El Nikkei japonés cae un 6%
El Nikkei 225 de Japón cae un 6%, situándose por debajo de los 63.000 puntos, su nivel más bajo desde el pasado 11 de junio.
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Primera bajada de recomendación de Netflix tras sus resultados
Jefferies reduce el precio objetivo de Netflix desde los 110 dólares hasta los 90.
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Capital Fund amplía cortos en SOLARIA
Capital Fund Management SA ha ampliado en un 0,09% su posición corta en SOLARIA hasta alcanzar el 0,62% de la sociedad.
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Claves para la sesión de hoy