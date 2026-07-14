El interés de las letras del Tesoro a nueve meses escala hasta el 2,63%, su nivel más alto desde noviembre de 2024

La demanda en la última subasta superó los 5.700 millones de euros, más del doble de la oferta.

La rentabilidad de las letras a tres meses también ha aumentado, alcanzando el 3,376%, el máximo desde abril de 2025.

El interés de las letras del Tesoro a nueve meses ha subido al 2,63%, su nivel más alto desde noviembre de 2024.

El Tesoro Público español ha vuelto a subir la rentabilidad de las letras a tres y nueve meses en una nueva subasta celebrada este martes. El interés de los títulos a nueve meses ha escalado hasta el 2,63%, su nivel más alto desde noviembre de 2024, cuando se situó en el 2,699%.

El interés de las letras a tres meses también ha subido. En concreto, la rentabilidad para estos títulos se ha situado en el 3,376%, el nivel más alto desde abril de 2025, cuando se fijó en el 2,379%.

Como es habitual en este tipo de subastas, los inversores han mostrado el atractivo que generan este tipo de títulos. Así, la demanda ha superado los 5.706,7 millones, lo que supone más que duplicar la oferta ofrecida por el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En concreto, en la subasta de este martes se han colocado 1.229,879 millones de euros en letras a nueve meses y 896,563 millones de euros en letras a tres meses.

Esta emisión ha sido la penúltima del mes de julio. Las subastas de este mes terminarán el próximo jueves 16, cuando el Tesoro planea emitir bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años y 3 meses, con cupón del 3,55% y obligaciones del Estado 30 años, con cupón del 3,95%. Con esto, espera colocar entre 5.000 y 6.000 millones.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta subasta se sitúan en el 2,775% para los bonos del Estado 3 años; en el 3,065% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 7 años y 3 meses y en el 3,980% para las obligaciones del Estado 30 años.

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

Necesidades de financiación

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).