Los inversores minoristas españoles siguen la moda global y se aferran a las '7 Magníficas' para no perderse el rally de la IA

El mercado exige que las inversiones en IA se traduzcan en mayores ingresos y beneficios, mientras los analistas anticipan una temporada de resultados clave para el sector.

Las tecnológicas siguen atrayendo inversiones por el auge de la IA, aunque también despiertan dudas por sus elevadas valoraciones.

Micron lidera el aumento de popularidad entre los inversores españoles, con un crecimiento del 34% en el número de titulares en el último trimestre.

Los inversores minoristas españoles no escapan a las modas globales del mercado. Según la última encuesta de la plataforma de inversión y trading eToro sobre la distribución de las acciones de sus inversores minoristas, en España, las conocidas como '7 Magníficas' copan los siete primeros puestos entre las acciones más populares de los usuarios de la plataforma.

La tendencia no es nueva. Además coincide con los resultados del estudio a nivel internacional. Nvidia, Tesla, Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Alphabet, por ese orden, son las favoritas entre los inversores españoles.

A excepción de Meta y Tesla, son también las cinco compañías con mayor capitalización de mercado a nivel global. La matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp cierra el top ten del ranking e inmediatamente detrás de ella, en el puesto número once, se posiciona la multinacional tecnológica.

El análisis también concluye qué acciones han experimentado el mayor aumento y disminución proporcional en el número de titulares dentro de la plataforma en España en el último trimestre.

En este sentido, Micron es el claro ganador. Las apuestas por la multinacional estadounidense de semiconductores han aumentado un 34% entre abril y junio. Detrás de ella: la empresa espacial estadounidense Rocket Lab y Ast Spacemobil, la también estadounidense compañía de diseño y fabricación de satélites.

Estas elecciones tampoco son casualidad. Micron ha despuntado un 247,44% en el Nasdaq en lo que llevamos de año. Las apuestas por las compañías espaciales parece algo más arriesgada. Rocket Lab ha avanzado un 14,9% en lo que va de 2026 mientras que el rendimiento de Ast Spacemobil se queda en tablas: suma un ligero 0,04%.

La inclinación de los inversores por las tecnológicas responde al hype que ha generado en los mercados la narrativa de la IA. Sin embargo, los inversores también han mostrado sus dudas por las altas valoraciones de esta tecnología.

Precisamente Micron ejemplificó hace un par de semanas la importancia de unos buenos resultados para quienes han apostado por los semiconductores. La compañía no decepcionó con la publicación de sus cuentas y se anotó un un beneficio neto de 28.243 millones de dólares en su tercer trimestre fiscal de 2026, muy por encima de los 1.885 millones del mismo periodo del año anterior, lo que le hizo repuntar un 10% en Bolsa.

Sin embargo, cumplir no siempre es suficiente. Y esto lo ha sufrido Samsung esta misma semana.

La compañía surcoreana publicó sus cuentas el pasado martes 7 de julio. La multinacional tecnológica multiplicó por 19 su beneficio operativo, hasta los 89,4 billones de wones (58.400 millones de dólares), y a pesar de ello no logró convencer al mercado. Sus títulos se desplomaron hasta un 7% en la Bolsa de Seúl.

Como se ha visto en otras ocasiones, como con el coloso de chips Nvidia, la exigencia del mercado se basa en justificar que la IA vale lo que cuesta y que las grandes valoraciones de estas compañías están justificadas.

Ojo a los resultados

Y en este sentido, la temporada de resultados que está a la vuelta de la esquina se inclina a ser "la más importante de los últimos años" según los analistas de XTB, que apuntan que las inversiones anunciadas por las compañías de IA tienen que generar rentabilidad y traducirse en mayores ingresos, beneficios y márgenes.

Desde eToro anticipan "sólidos resultados", aunque también advierten de que la Inteligencia Artificial "ya no es sólo una historia de crecimiento, sino que también se está convirtiendo en una historia de inflación".

El repunte de los precios responde a las inversiones que estas compañías están haciendo y a que durante la fase de construcción de centros de datos, chips u otras infraestructuras, aumenta la demanda de determinados componentes y encarece determinadas cadenas de suministro.