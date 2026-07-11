El revés por Irán no acaba con el sueño del Ibex 35 de superar los 20.000 puntos: el mercado tiene experiencia y resistirá

El sector bancario, que representa el 40% del Ibex 35, será clave para que el índice continúe sorprendiendo en la segunda mitad del año.

Analistas consideran que solo una interrupción grave en el Estrecho de Ormuz o subidas fuertes en la deuda y la prima de riesgo podrían impedir que el índice logre este hito.

El sueño de superar los 20.000 puntos sigue vigente para el Ibex 35, aunque la volatilidad del precio del petróleo y otros riesgos podrían dificultar este objetivo.

El Ibex 35 sufrió una caída del 2,73% tras el fin del acuerdo de paz con Irán, pero logró recuperar terreno rápidamente gracias a la experiencia de los inversores.

La reavivación de las tensiones en Oriente Próximo ha hecho mella en los mercados. Tras anunciar Trump que daba por finalizado el acuerdo de paz con Irán el pasado miércoles, el Ibex 35 cayó un 2,73% y firmó su peor sesión desde el pasado 3 de marzo, la que fue la segunda jornada bursátil tras el estallido del conflicto en Irán.

Sin embargo, un día después, el selectivo español -así como las principales bolsas europeas, que también registraron sólidos descensos- consiguió revertir las caídas. Un movimiento que no sólo respondió a la tregua de los precios del crudo, sino también a la experiencia que consolidan los inversores tras un inicio de año marcado por la guerra en Oriente Próximo y la inestabilidad en los mercados.

El bache hizo que el Ibex 35 se alejara de los máximos históricos que registró hace una semana. Y también que dejara atrás, al menos a corto plazo, el sueño de superar la cota de los 20.000 puntos.

Sin embargo, los analistas de bolsa son optimistas. "Hablar de los 20.000 puntos no es plantear un escenario extraordinario. La barrera psicológica está a muy poca distancia" explica Antonio Castelo, analista de mercados de iBroker, a este diario.

Para el experto, las caídas del miércoles no suponen el inicio de un ciclo bajista para las bolsas, que también resistirán a otras similares que puedan llegar si el conflicto se reaviva en ocasiones puntuales. La clave está en la experiencia de un mercado "que ha aprendido a valorar y conoce la capacidad de adaptación de la economía".

Asimismo, Castelo insiste en la capacidad de los inversores de 'pasar' de los titulares de Irán, que sólo se rompería con una interrupción persistente del Estrecho de Ormuz o daños adicionales sobre infraestructuras energéticas.

Misma valoración hace Manuel Pinto, analista en XTB, que señala que "ahora los inversores conocen mucho mejor los posibles escenarios". Además, añade que en las primeras semanas de la guerra en Irán, el gran temor fue saber hasta dónde podría llegar el precio del petróleo y ahora "ya se ha visto cuál podría ser ese techo".

Las amenazas

Pese a este escenario optimista, hay factores de riesgo que sí que podrían entorpecer el gran hito del selectivo español. Y en este sentido, los precios del petróleo vuelven a estar en el punto de mira.

Una gran escalada de la materia prima energética supondría uno de los mayores golpes para las bolsas. Castelo fija el umbral de riesgo en los 100 dólares por barril en el caso del brent, el petróleo de referencia en Europa.

El crudo del Mar del Norte ha terminado la semana cotizando en torno a los 75 dólares por barril. El brent llegó a caer hasta mínimos anteriores al inicio de la guerra en Irán hace un par de semanas. Los máximos que tocó en lo peor del conflicto en Oriente Próximo fueron los 126,71 dólares por barril.

Para que el índice de la Bolsa de Madrid pueda seguir optando a tocar los 20.000 enteros también se deben esquivar otras amenazas. Por un lado, el analista de iBroker explica que una subida adicional de las rentabilidades de la deuda podría impedir este hito histórico.

Por otro, habrá que mantenerse atentos a la prima de riesgo española. Castelo señala que un deterioro específico de la misma, bien por tensiones comerciales con Estados Unidos o por incertidumbre política o regulatoria también puede frustrar el objetivo del selectivo español.

Pese a todo, ambos analistas concuerdan en que el Ibex 35 puede alcanzar el objetivo en el corto plazo y, en cualquier caso, que llegará en lo que queda de 2026. En suma, desde XTB apuntan a un segundo semestre más heterogéneo para el selectivo español y reinciden en que la capacidad de sorprender del índice caerá en el sector bancario, que concentra en torno al 40% del peso del selectivo.