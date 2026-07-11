Apple demanda a OpenAI y a dos exempleados por el supuesto robo de información confidencial sobre los iPhone

Las claves

Las claves Generado con IA Apple ha demandado a OpenAI y a dos exempleados por la supuesta sustracción de secretos comerciales relacionados con la tecnología de iPhone. La denuncia señala que OpenAI usaría esta información para desarrollar sus propios dispositivos con ChatGPT integrado. Los exempleados Chang Liu y Tang Yew Tan, ahora empleados de OpenAI, son acusados de acceder y utilizar información confidencial de Apple. La relación entre Apple y OpenAI se ha deteriorado tras estas acusaciones, llevando a Apple a asociarse con Google para integrar IA en Siri.

Apple ha demandado este viernes a dos de sus exempleados y a OpenAI por supuestamente sustraer secretos comerciales relacionados con la tecnología de iPhone.

Según la tecnológica, las intenciones de la empresa de inteligencia artificial serían desarrollar sus propios dispositivos en los que incorporarían ChatGPT.



El gigante tecnológico ha presentado la querella legal en el Tribunal del Distrito para el Norte de California en la que acusa a la creadora del asistente virtual de apropiación indebida de secretos comerciales e incumplimiento de contrato.

"A todos los niveles, desde los miembros de su personal técnico hasta su director de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple", sostienen la querella legal.



Los exempleados de Apple, Chang Liu y Tang Yew Tan, que actualmente trabajan con OpenAI en el desarrollo de los dispositivos, también han sido incluidos en la demanda.

Apple alega que los dos desempeñaron un papel fundamental en el robo de la información confidencial, después de realizar una investigación.



“Apple ha descubierto un patrón de sustracción de sus secretos comerciales por parte de empleados de OpenAI que anteriormente trabajaron en Apple”, dice la demanda.



Liu trabajó durante ocho años en Apple como ingeniero eléctrico sénior de sistemas y se retiró en enero pasado sin cumplir con los protocolos de seguridad de la compañía.



El ingeniero accedió a "docenas de archivos confidenciales de Apple relacionados con el hardware, incluida información extensa y detallada sobre productos no lanzados, presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas y datos de proyectos exclusivos", según indica la demanda.

Con respecto a Tan, Apple alega que el extrabajador utilizó información confidencial de la empresa para instruir a empleados de Apple sobre cómo abandonar la compañía y ser parte de OpenAI.



La acción legal marca un parteaguas en la relación de las dos compañías californianas, que en 2024 habían establecido una alianza para integrar a ChatGPT en el sistema operativo de iPhone.



Las relaciones entre los dos gigantes se enfriaron después que OpenAI comprara la empresa emergente IO Products, fundada por el exdiseñador de Apple Jony Ive.



Después de eso, Apple se ha aliado con Google para utilizar su modelo de IA Gemini en la actualización de su asistente virtual Siri, cuyo lanzamiento está previsto para este otoño.