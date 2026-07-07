El interés de las letras del Tesoro a seis meses escala hasta el 2,4%, su mayor nivel desde enero de 2025

Para 2026, el Tesoro prevé emitir 55.000 millones de euros en deuda nueva, manteniendo la cifra de 2025.

El Tesoro ha adjudicado 5.616,97 millones de euros en letras, con una demanda que ha superado los 10.143 millones.

En la misma subasta, la rentabilidad de las letras a doce meses baja al 2,523% respecto a la anterior.

El interés de las letras del Tesoro a seis meses sube al 2,409%, el nivel más alto desde enero de 2025.

El Tesoro Público español ha elevado el interés de las letras a seis meses en una nueva subasta celebrada este martes. En concreto, la rentabilidad de los títulos a medio año ha escalado hasta el 2,409% respecto al 2,398% de la última subasta de junio. Es su nivel más alto desde enero de 2025, cuando se situó en el 2,557%.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía también ha colocado letras a doce meses en esta subasta. Sin embargo, el Tesoro ha bajado la rentabilidad de este tipo de papel hasta el 2,523%. En la anterior subasta de la misma referencia el interés se situó en el 2,567%.

En suma, el Tesoro ha adjudicado en la subasta de este martes 5.616,97 millones de euros, en el rango medio previsto. Una subasta que ha vuelto a reflejar el interés de los inversores por los títulos españoles.

Así, la demanda ha superado en esta segunda subasta de julio los 10.143 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados.

En concreto, el organismo dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 1.576,004 millones de euros en letras a seis meses. Para estos títulos, la demanda ha superado los 3.983 millones de euros.

En la subasta a doce meses, se han adjudicado 4.040,966 millones de euros, más que los 6.159,487 millones demandados por los inversores.

Tras la subasta de este martes, el Tesoro volverá a los mercados el próximo 14 de julio con una subasta de letras a 3 y 9 meses. Las emisiones de julio se cerrarán el día 16 con una nueva emisión de bonos y obligaciones.

Necesidades de financiación

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).