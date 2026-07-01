Endesa purga los excesos con la mirada puesta en el soporte clave de los 38,65 euros

Endesa repartirá un dividendo complementario de 1,084 euros por acción el 10 de julio, para quienes compren antes del 8 de julio.

El valor mantiene una tendencia alcista sólida, respaldada por las medias móviles y por su atractivo técnico para nuevas compras si consolida sobre los 38,65 euros.

Morgan Stanley eleva el precio objetivo de Endesa de 34 a 37 euros, aunque recomienda infraponderar el valor por el momento.

Los mercados arrancan el trimestre con pies de plomo debido al estancamiento del diálogo entre Estados Unidos e Irán. El plato fuerte de la jornada de este miércoles será la comparecencia de Kevin Warsh (Fed) en el encuentro de Sintra, una cita que el mercado seguirá con lupa.

Por su parte, el Ibex 35, que sigue instalado en un estrecho rango de contratación, tendrá una nueva oportunidad de romper por la parte alta de este movimiento lateral para poder seguir avanzando. De entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Endesa.

A pesar de este hecho, hoy hemos visto valoraciones positivas por parte de diversas casas de análisis para el sector energético. En el caso de Endesa, vemos que Morgan Stanley aumenta su precio objetivo desde los 34 hasta los 37 euros por acción; en cambio, emite una recomendación de infraponderar, que es lo que prácticamente está pesando en su cotización en el día de hoy.

En cuanto a su política de retribución al accionista, el próximo viernes 10 de julio será el turno para la eléctrica, que distribuirá un dividendo complementario de 1,084 euros brutos por título a quienes adquieran sus acciones antes del 8 de julio.

Si analizamos los títulos de Endesa bajo la lupa técnica, observamos un valor muy alcista tanto para el corto, medio como largo plazo. Centrando nuestra atención en lo ocurrido desde mediados del pasado ejercicio —concretamente desde julio de 2025—, observamos que, desde la zona de los 23,45 euros, el valor ha protagonizado alzas importantes en forma de una secuencia de mínimos y máximos relativos crecientes.

Este movimiento ha impulsado el precio de su cotización de forma constante a lo largo de estos últimos meses, guiado siempre por su directrizalcista.Además, en su gráfico se aprecian algunas fases de consolidación, como la ocurrida entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, o la fase de ajuste experimentada entre los meses de abril y mayo.

Su tendencia alcista de fondo ha venido acompañada por el conjunto de sus tres medias móviles más representativas (las de 50, 100 y 200 periodos), que han sostenido la cotización.

Evolución de las acciones de Endesa Eduardo Bolinches TradingView

Destaca especialmente la media móvil de corto plazo, que actúa como soporte cada vez que ocurre un ajuste correctivo. Por tanto, hablar de Endesa es hablar de un valor muy fuerte y atractivo técnicamente que, si aprovechamos el recorte actual, podría otorgar una oportunidad de compra para subirse a esta tendencia.

A muy corto plazo se observa la formación de un doble techo de mercado en la zona de los 38,65 euros, una resistencia que en las últimas sesiones Endesa ha sido capaz de superar para alcanzar nuevos máximos históricos.

De hecho, durante la jornada de ayer llegó a tocar los 40,05 euros por acción de forma intradiaria. Con unos niveles de sobrecompra muy elevados, el valor trata ahora de purgar los excesos acometiendo la fase de ajuste que se está produciendo en estos momentos.

Siempre y cuando el índice de referencia Ibex 35 no experimente un duro deterioro, siga consolidando el lateral de las últimas nueve sesiones y, sobre todo, no pierda la cota de los 19.000 puntos, podremos pensar que cualquier recorte en Endesa es un motivo de compra. El valor mantiene intacta su salud técnica, al contrario que muchos de los componentes del selectivo actual.

Así pues, si el correctivo en Endesa continúa hacia la zona de los 39 euros por acción, pensamos que en ese nivel se habrá purgado parte de la sobrecompra acumulada. Esto nos otorgaría la posibilidad de introducir una orden de compra, ya que el precio quedaría muy cerca del primero de los soportes horizontales de importancia: los 38,65 euros.

Esta cercanía nos proporcionaría una excelente protección en cuanto al stop loss, el cual situaríamos por debajo del nivel de los 38 euros por acción en base cierres.

Si se dan las condiciones para implementar esta estrategia, el primero de los objetivos se encontrará cerca de la zona de los 40 euros, que es la resistencia con la que no ha podido en el corto plazo. Por encima de ahí se abriría un nuevo abanico de posibilidades, ya que Endesa entraría en subida libre técnica y absoluta (en gráfico ajustado por dividendos y ampliación).

En cambio, si ya tenemos títulos de Endesa en cartera, la estrategia pasaría por mantener posiciones. Eso sí, bajo la misma premisa: no deberíamos permitir que el valor cierre por debajo de la zona de los 38 euros, ya que hacerlo significaría perder un soporte clave (antigua resistencia) y podría desencadenar un ajuste correctivo de mayor calado.