SpaceX entrará el 7 de julio en el Nasdaq 100, casi un mes después de su debut en bolsa

S&P Dow Jones Indices exige que SpaceX tenga al menos 12 meses en bolsa antes de considerar su entrada en otros selectivos como el S&P 500.

SpaceX protagonizó el mayor debut bursátil de la historia el pasado 12 de junio y ya ha subido un 21% desde entonces.

La compañía de Elon Musk se unirá al selectivo tecnológico que agrupa a las 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq.

SpaceX entrará en el Nasdaq 100 el 7 de julio, tras casi un mes de su debut en bolsa.

SpaceX empezará a cotizar en el Nasdaq 100 el próximo 7 de julio. La compañía de fabricación aeroespacial se unirá al selectivo que mide el rendimiento de las 100 mayores empresas no financieras negociadas en el Nasdaq casi un mes después de saltar al principal selectivo tecnológico de Wall Street.

La compañía de Elon Musk se incorporará al Nasdaq 100 antes de la apertura del mercado del próximo 7 de julio, dentro de una semana.

El índice Nasdaq 100 mide el rendimiento de 100 de las mayores empresas no financieras que cotizan en Nasdaq. Además, es seguido por más de 200 productos de inversión con más de 800.000 millones de dólares (701.234 millones de euros) en activos bajo gestión a nivel mundial.

Con el salto al selectivo, la empresa aeroespacial cumplirá un nuevo hito tras protagonizar el pasado 12 de junio el mayor debut bursátil de la historia. El pasado viernes ya fue incorporada a cierre de mercado a los diferentes índices Rusell (Russell 1000, Russell Top 200, Russell Small Cap Completeness).

Sin embargo, SpaceX no tendrá tan fácil incorporarse a otros selectivos como el S&P 500. A principios de junio, S&P Dow Jones Indices rechazó flexibilizar sus condiciones de entrada en índices bursátiles como el S&P 500 y el Dow Jones e incluyó la exigencia de contar con un periodo mínimo de doce meses tras la salida a Bolsa de las compañías.

En este sentido, bajo el argumento de preservar los "principios fundamentales del índice", la entidad consideró que el criterio de capitalización no debe primar por encima de la viabilidad financiera, la antigüedad y la capacidad de inversión.

Desde que SpaceX comenzara a cotizar en el Nasdaq el pasado 12 de junio, la compañía ha logrado avanzar un 21% en bolsa. La compañía fijó su precio de salida en 150 dólares por acción y al término de la sesión del pasado lunes se fijaron en los 164,19 dólares.