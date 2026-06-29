Digi anuncia su salida a bolsa y los dueños de Mayoral se comprometen a invertir 100 millones de euros

Digi España prevé alcanzar ingresos de hasta 1.085 millones de euros en 2026 y mantener al menos el 75% del capital tras la salida a bolsa.

Los fondos obtenidos se destinarán a ampliar la red de fibra y el despliegue de la red móvil propia de Digi.

Digi anuncia su salida a bolsa en España, con una valoración prevista de cerca de 2.000 millones de euros.

La operadora de telecomunicaciones, Digi, ha anunciado este lunes su intención de salir a bolsa realizando una oferta pública de suscripción y venta de acciones y solicitando la admisión a negociación de sus acciones en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.

Esta es la segunda gran salida a bolsa del año después de que TSK debutó el 13 de mayo. La ingeniería asturiana fijó el precio de su Oferta Pública de Suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción, lo que supuso una valoración inicial de la compañía de 582 millones de euros.

El objetivo de Digi es estrenarse entre finales de julio y principios de agosto y prevén obtener una valoración conjunta de la compañía cercana a los 2.000 millones de euros.

De momento, la operación cuenta con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, S.L., la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, por un valor total de los fondos propios, previos a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.

Los Domínguez de la Maza son dueños de la empresa de ropa infantil, Mayoral, pero además tienen inversiones en compañías cotizadas como Laboratorios Rovi y el banco Unicaja. También han diversificado sus inversiones hacia empresas como Sateliot.

Los fondos netos de la nueva emisión de acciones de Digi, de aproximadamente 136 millones de euros, se destinarán a financiar el crecimiento de la compañía, principalmente la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia.



La oferta combinará esa emisión de acciones nuevas, por un importe total de aproximadamente 150 millones, con una venta de acciones existentes por parte de Digi Romania, S.A., su accionista único, e incluirá una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.

Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications N.V. (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.

La oferta que se dirige a inversores cualificados contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales; BNP Paribas y Citi como colocadores senior; y BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador, con Rothschild & Co como asesor financiero.



El operador, su accionista y la alta dirección asumirán los compromisos de permanencia (lock-up) habituales en este tipo de operaciones. La ejecución y el calendario quedan sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En palabras del consejero delegado de Digi Spain, Marius Varzaru ha indicado que cotizar en bolsa "nos brindará la oportunidad de contar una fuente de capital adicional a aquellas que hasta el momento nos han permitido financiar nuestro crecimiento: capital propio y financiación bancaria".

"En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la bolsa española, reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el grupo mantiene su firme compromiso con Digi Spain y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad"



A 31 de marzo de 2026, Digi contaba con 11,4 millones de clientes para el conjunto de sus servicios: 7,6 millones de móvil, 2,8 de banda ancha fija, 0,9 de telefonía fija y 0,2 de televisión de pago.

Según datos actualizados a mayo 2026 y publicados por la CNMC, cuenta con una cuota de mercado del 14% en banda ancha fija y del 13% en móvil, lidera las altas netas en ambos segmentos desde el cuarto trimestre de 2021 y es actualmente el tercer operador en banda ancha fija en España.



El operador ha desplegado una red de fibra hasta el hogar de cobertura nacional que alcanza 14,2 millones de hogares (red Smart), con el objetivo de llegar a 21 millones a medio plazo.

Red propia

El 95% de su red se apoya en tecnología XGS-PON, que le ha permitido ser el primer operador en ofrecer servicios de banda ancha de hasta 10 Gbps para el segmento residencial.

Digi avanza en el despliegue de su propia red como cuarto operador con red móvil, apoyándose en espectro propio y en los acuerdos de RAN Sharing y roaming suscritos con Telefónica Móviles.



Además de la inversión en infraestructuras digitales, Digi cuenta con una estructura empresarial de integración vertical, con más de 11.700 empleados propios.



La distribución es mayoritariamente propia, con unos 2.500 promotores propios y alrededor del 85% de las ventas de pospago se realiza a través de canales comerciales propios.

Ingresos de Digi

En 2025, Digi España alcanzó unos ingresos de 929 millones de euros, con un crecimiento medio anual cercano al 20% desde 2023, y un Ebitda ajustado de unos 175 millones.

Para 2026, Digi Spain prevé unos ingresos de entre 1.040 y 1.085 millones de euros, un margen Ebitda ajustado en la franja baja del 20% y una inversión cercana a los 400 millones.