Rheinmetall se hunde un 19% en Bolsa tras cancelar Alemania el mayor programa naval de su historia reciente

Otras empresas del sector defensa europeo también sufrieron caídas bursátiles, como Hensoldt, Leonardo y Thales.

El Ministerio de Defensa alemán justificó la decisión por retrasos, aumento de costes y riesgos de cambiar de contratista general.

Rheinmetall cayó un 18,98% en Bolsa tras la cancelación del mayor programa naval de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial.

Los títulos de la compañía alemana Rheinmetall han terminado la sesión de este miércoles en la Bolsa de Milán con una caída del 18,98%.

La reacción bursátil del valor de defensa llegaba después de que el Ministerio de Defensa de Alemania ha confirmado la cancelación del programa de fragatas F126, el mayor proyecto naval militar del país desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde el gobierno alemán han justificado la decisión argumentando los "considerables retrasos en el proyecto, los previsibles aumentos de costes y los riesgos que habría conllevado un cambio de contratista general".

Para sustituir las seis fragatas F126 previstas inicialmente, el Gobierno alemán adquirirá ocho fragatas MEKO A-200, destinadas principalmente a la guerra antisubmarina.

La caída de las acciones de Rheinmetall ha arrastrado a otras compañías del sector defensa del Viejo Continente en la sesión de este miércoles.

La también alemana Hensoldt se decantaba por el rojo, aunque lograba paliar algo más el golpe. Sus títulos caían un 3,87%.

La italiana Leonardo retrocedía un 4,86% en la Bolsa de Milán, mientras que la francesa Thales caía un 0,92% en la sesión parisina.