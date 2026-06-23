Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 reaccionará a la baja por las caídas de la tecnología en Wall Street

- El Ibex 35 cerró este lunes con una subida de un 1,01%, hasta los 19.542,3 puntos y logrando por primera vez en su historia un cierre por encima de los 19.500 puntos marcando nuevos máximos históricos tras la cuádruple hora bruja por el vencimiento de opciones y futuros del Ibex 35 y de sus componentes el pasado viernes.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, continúa goteando a la baja y se encuentra ya por debajo de los 78 dólares.

- El precio del oro no es capaz de reaccionar al alza por la presión que le ejerce la fortaleza del dólar estadounidense y continúa cediendo posiciones.

- El par EURUSD amenaza con la pérdida del importante soporte de los 1,1411 dólares, lo que implicaría precios no vistos desde el pasado mes de agosto del año anterior.

- El bitcóin continúa peleando por no perder los 63.500 dólares para mantener su pauta de mínimos crecientes.