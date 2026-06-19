Repsol se aferra al soporte crítico de los 21 euros en busca de un rebote técnico

El comportamiento de Repsol está influido por la evolución del precio del petróleo y la reciente reapertura del estrecho de Ormuz.

Repsol se apoya en el soporte crítico de los 21 euros tras una importante corrección desde los máximos de marzo.

La decisión de EEUU de levantar el bloqueo a Irán este jueves ha permitido que los petroleros vuelvan a circular por el estrecho de Ormuz, un histórico desbloqueo que ha impulsado a las bolsas a protagonizar una semana de ganancias espectaculares.

El Ibex 35 afronta hoy la sesión de la cuádruple hora bruja sin la referencia de Wall Street, que cierra por festivo. Con esto, el índice español culmina una semana marcada por importantes avances y la consecución de varios máximos históricos.

Si analizamos la tabla de componentes del índice, destaca el comportamiento positivo de las acciones de Repsol que se sitúan en las primeras posiciones.

Repsol ha estado en las últimas sesiones en la lupa de los analistas, ya que se han visto recomendaciones positivas de compra por parte de Alphavalue, que recomendó añadir títulos de la petrolera a la cartera y elevó su precio objetivo desde los 25,50 hasta los 30,80 euros por acción.

Si analizamos las acciones de Repsol bajo un riguroso análisis técnico, deberemos fijarnos en los mínimos que marcó en diciembre de 2025 cerca de la zona de los 15 euros por acción, nivel desde el cual inició una progresión alcista muy importante.

En ella, el precio de sus acciones se vio beneficiado por el buen desarrollo de los precios del petróleo, una materia prima ligada de forma directa con los títulos de la compañía.

Pero a partir de esos máximos históricos que se alcanzaron en la jornada del pasado 19 de marzo, Repsol comenzó un período de importante volatilidad en el que acometió una fase de caídas bastante relevante desde esos máximos hasta la zona de mínimos del pasado mes de abril, sufriendo un descenso de más del 21% de su capitalización bursátil.

Este síntoma de debilidad de la petrolera fue anulado rápidamente, en parte, por los alcistas, que provocaron la recuperación del nivel de soporte en torno a los 21 euros por título para volver a buscar la zona de los 24,15 euros, en un comportamiento de clara recuperación y búsqueda del cierre del hueco bajista abierto en los 23,95 euros.

Si tenemos en cuenta lo ocurrido en el corto plazo —es decir, en las últimas dos semanas—, los títulos de Repsol han sufrido un descenso bastante importante que ha tenido su origen cerca de la zona de los 24 euros por acción. Esto ha llevado a los títulos de la petrolera a buscar apoyo y soporte en la zona de los 21 euros.

Evolución de las acciones de Repsol.png Eduardo Bolinches TradingView

Este nivel no es baladí, sino que es exactamente el 38,20% de su retroceso proporcional de Fibonacci a todo el gran proceso alcista comentado anteriormente. Además, por el nivel próximo a los 21 euros por título pasa la media móvil de medio plazo que, junto con este soporte importante, debería ser suficiente para detener el deterioro técnico de la petrolera.

Así pues, y dados los altos niveles de sobreventa que acumula el valor en estos momentos, es muy probable que desde los niveles actuales de cotización se intente una reacción alcista que trate de anular, como mínimo, alguno de los dos huecos bajistas abiertos durante la semana pasada: el primero con origen en los 22,72 euros y el segundo con origen en los 23,89 euros.

Algo por encima de su precio actual pasa también la media móvil de 50 períodos; una resistencia dinámica que podría frenar el impulso alcista si los compradores no reaccionan con determinación y contundencia.

Por lo tanto, a la hora de tomar posiciones alcistas en Repsol, deberemos extremar la prudencia hasta que el valor supere esta zona tan importante, donde existen probabilidades de que se detenga la subida.

Con este escenario técnico encima de la mesa, podemos adelantar que Repsol, dados sus niveles de sobreventa actuales, tiene prácticamente todos los ingredientes para iniciar un rebote técnico.

Si ya se tienen las acciones en cartera, lo más recomendable sería mantener posiciones a menos que veamos un cierre de Repsol por debajo de la zona de los 20,95 euros, momento en el cual ejecutaríamos el stop de protección para esa posición compradora.

Por el contrario, si no se tienen títulos en cartera, deberemos esperar a que el valor cierre por encima de la zona de los 22,06 euros por título, que es exactamente por donde pasa la media móvil de corto plazo.

Su superación abriría una oportunidad de entrada en el lado largo o alcista que nos permitiría introducir una orden de compra, estableciendo un primer objetivo situado en la zona de los 22,72 euros y un segundo objetivo, algo más ambicioso, en el nivel de los 23,89 euros.

Dado que Repsol es un valor susceptible a los movimientos volátiles del precio del petróleo —que últimamente se mueve a golpe de titular—, y para blindar la posición, deberíamos establecer una orden de protección que no permita un giro o vuelta de más del 3% desde nuestro nivel de entrada.