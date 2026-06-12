El Ibex 35 registra máximos históricos impulsado por la caída del precio del petróleo y los rumores de paz en Irán

Se espera que la reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el tránsito mundial de crudo, se produzca tras la firma del acuerdo de paz.

La cancelación de ataques de EE.UU. a Irán y los rumores de un acuerdo de paz en Oriente Medio han generado optimismo en los mercados.

El precio del barril de petróleo baja un 2% hasta los 88 dólares, su nivel más bajo desde abril.

El Ibex 35 registra máximos históricos al tocar los 18.594,9 puntos en la apertura de la sesión de este viernes. El selectivo español lucha por alcanzar los 18.600 puntos.

Por su parte, el precio del barril de petróleo baja un 2% y cotiza en los 88 dólares, lo que supone su nivel más bajo desde abril de este año.

El mercado espera un acuerdo de paz en Oriente Medio tras la cancelación de los ataques de Estados Unidos a Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 2,06 % y se colocó en los 88.52 dólares.

"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán para esta noche", escribió Trump en su red Truth Social.

Estrecho de Ormuz

Según el mandatario, "las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", que incluyen además a Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto, entre otras naciones.

Trump advirtió que el bloqueo naval estadounidense "permanecerá plenamente vigente hasta que se formalice esta transacción" y adelantó que "la fecha y el lugar de la firma del acuerdo para poner fin a la guerra se anunciarán en breve".

El mercado petrolero espera la ratificación de este acuerdo de paz, que previsiblemente conllevará la reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz, por el que fluye el 20% del tránsito de crudo a nivel global, y lleva cerrado desde el estallido de la guerra a finales de febrero.