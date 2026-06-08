Las bolsas europeas caen un 1% mientras el petróleo sube un 4%, hasta superar los 97 dólares, tras los ataques de Irán a Israel

El conflicto en Oriente Próximo provoca volatilidad en los mercados, con ataques cruzados entre Irán e Israel y subidas superiores al 4% en los precios del crudo.

Los mercados asiáticos sufren fuertes descensos: el Shenzhen cae un 3%, el Nikkei japonés más de un 4% y el Kospi surcoreano más de un 8%.

El Ibex 35 pierde un 0,78% en la apertura y las ganancias anuales se reducen al 5,18%.

Las bolsas europeas caen más de un 1% y el precio del petróleo Brent supera los 97 dólares tras los ataques de Irán a Israel.

Las bolsas europeas han iniciado la sesión de este lunes con caídas superiores al 1% mientras que el barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 4% hasta situarse por encima de los 97 dólares, tras los ataques de Irán a Israel de las últimas horas.

En la apertura de la sesión, el Ibex 35 se deja el 0,78 %, hasta los 18.209,8 puntos. Las ganancias del año se reducen al 5,18 %.

Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía también más de un 4%, hasta los 94,4 dólares.

La subida del precio del petróleo en estas primeras horas de este lunes se produce después de que este domingo Irán haya lanzado varias oleadas de proyectiles contra el norte de Israel provocando la activación de las alarmas antiaéreas en casi 300 puntos de la geografía israelí.

Todo ello, en represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre barrios del sur de Beirut, capital de Líbano. Las defensas israelíes lograron derribar todos los proyectiles.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hace unas horas que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que no devuelva el ataque lanzado desde Irán contra territorio israelí para facilitar así una salida negociada al conflicto.

Asimismo, Trump ha emplazado a Irán a detener los ataques con misiles contra territorio israelí y a regresar a la mesa de negociación para cerrar un acuerdo. "Lo que le sugeriría a Irán es: habéis lanzado vuestros misiles. Basta. Volved a la mesa y llegad a un acuerdo", ha apuntado esta madrugada el mandatario estadounidense.

Mercados asíaticos

Pese a las palabras de Trump, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado esta misma madrugada del lanzamiento de ataques aéreos contra objetivos militares en el oeste y centro de Irán. Así, se han registrado varias explosiones en Teherán, así como en las ciudades de Isfahán y Tabriz, en el centro y noroeste del país, respectivamente.

De momento, los efectos de estos nuevos ataques armados en Oriente Próximo están llevando a las Bolsas asiáticas a apuntarse fuertes descensos.

El índice Shenzhen chino cae un 3%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cede un 1,7%, el Nikkei japonés se deja más de un 4% y el Kospi surcoreano se desploma más de un 8%.