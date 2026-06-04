SpaceX venderá sus acciones a 135 dólares en su debut bursátil para captar 75.000 millones

SpaceX reportó una pérdida neta de 4.937 millones de dólares en 2025, frente a una facturación de 18.674 millones.

Elon Musk mantendrá el 82,4% del poder de voto tras la salida a bolsa, con acciones de clase A (un voto) y clase B (diez votos).

La compañía planea captar 75.000 millones de dólares con la venta de 555,6 millones de acciones en su debut bursátil.

SpaceX saldrá a bolsa ofreciendo acciones a 135 dólares cada una, con una valoración de 1,77 billones de dólares.

La compañía aeroespacial y de inteligencia artificial SpaceX ha detallado al regulador bursátil de EEUU que planea ofrecer acciones a 135 dólares en su próxima salida a bolsa, lo que sitúa su valoración en unos 1,77 billones de dólares.

En un documento entregado a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la empresa fundada por el magnate Elon Musk señala que planea vender 555,6 millones de acciones a 135 dólares, lo que se puede traducir en una recaudación de 75.000 millones de dólares.

El debut bursátil de SpaceX va encaminado a convertirse en el mayor de la historia, si supera los 25.600 millones de dólares recaudados por Aramco en la Bolsa Saudí en 2019, y los 25.000 millones recaudados por Alibaba en la Bolsa de Nueva York en 2014.

Los datos perfilan, además, una valoración de 1,77 billones para SpaceX, en línea con las estimaciones de algunas firmas de análisis, lo que hoy la situaría como la octava compañía cotizada más grande del mundo, por delante de Aramco (1,75 billones) y Tesla (1,59 billones).

El documento no incluye una fecha prevista para la operación, pero se espera que SpaceX, cuyo nombre oficial es Space Exploration Technologies Corp., comience la promoción formal de su salida a bolsa el 4 de junio y fije su precio de salida el 11 de junio.

Clase A y B

SpaceX saldría a bolsa en el indicador Nasdaq y en el Nasdaq Texas, bajo el símbolo "SPCX", el 12 de junio, según CNBC.

Musk, que es el consejero delegado, jefe técnico y presidente de la junta de SpaceX, así como el hombre más rico del mundo, tendrá el 82,4 % del poder de voto en la empresa cotizada, indica el documento publicado hoy.

La empresa divulgó, previamente, que emitirá dos tipos de acciones: de clase A, donde su titular tendrá derecho a un voto por acción, y de clase B, donde se otorgará el derecho a diez votos por acción.

SpaceX también reportó que en 2025 tuvo una pérdida neta de 4.937 millones de dólares y una facturación de 18.674 millones, cifras que contrastan con las de otros titanes tecnológicos como Meta, que en el mismo año ganó 60.000 millones de dólares.