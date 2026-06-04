Amadeus blinda el apoyo en el soporte de los 52,75 euros y busca el rebote técnico

Si Amadeus cierra por encima de 53,60 euros, se activa una señal de compra con objetivo en 56,80 euros a corto plazo.

El valor de Amadeus inicia un rebote tras formar suelo en la zona de 46 euros y superar medias móviles clave.

La compañía ha aprobado un dividendo final de 1,54 euros por acción y la reelección de Luis Maroto como consejero delegado.

La escalada militar de la última semana entre EEUU, Irán e Israel, sumada al estancamiento de las negociaciones de paz, sigue generando una fuerte incertidumbre en los mercados. Ante este panorama en Oriente Próximo, algunos inversores ya están optando por la cautela.

Por su parte, el Ibex 35 ha comenzado a perder la batalla por romper resistencias, rechazando la zona de los 18.500 puntos en un serio impedimento por parte de los alcistas por retomar el control. Examinando los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Amadeus.

Uno de los catalizadores que está impulsando los avances en Amadeus es el hecho de que la compañía ha aprobado en su junta de accionistas la distribución de un dividendo íntegro final de 1,54 euros por acción con derecho a percibirlo, quedando pendiente de pago un dividendo complementario de 1,01 euros.

A su vez, ha reelegido a su consejero delegado, Luis Maroto, como consejero ejecutivo por un año y ha aprobado también la ejecución de una reducción de capital social de casi 190 millones de euros.

Todo esto está siendo recogido en el precio de la cotización de los títulos de Amadeus, que hoy rebotan con fuerza en el parqué madrileño al calor de todas estas noticias.

Si analizamos el valor bajo el punto de vista técnico y nos centramos en lo ocurrido desde junio de 2025, cuando sus títulos cotizaban cerca de la zona de los 74 euros, vemos que se ha producido desde entonces una secuencia bajista con formación de máximos y mínimos decrecientes, acelerada durante los primeros compases de este ejercicio 2026.

Este hecho ha llevado el precio de su cotización cerca de la zona de los 46 euros, es decir, mínimos del pasado mes de febrero.

En este nivel, Amadeus ha conseguido generar un suelo de mercado que ha permitido a sus títulos iniciar un rebote que comienza a extenderse en el tiempo y tantea niveles técnicos importantes elevando las probabilidades de continuidad.

En el muy corto plazo, Amadeus ha generado un segundo apoyo en la zona de los 48 euros por título, un nivel que tocó a principios del pasado mes de mayo y desde el cual se han reactivado las compras.

Evolución de las acciones de Amadeus Eduardo Bolinches TradingView

Con unos niveles de sobrecompra que comienzan a aligerarse y un aumento considerable en el volumen de negociación cada vez que ha tocado soportes importantes —como el que hemos comentado en los 46,25 y posteriormente los 48 euros—, nos hace pensar que podemos estar ante una fase de acumulación lenta de títulos que podría permitir a Amadeus seguir recuperándose en el corto plazo.

También, y como hecho positivo, destacamos que el precio de sus acciones se ha colocado ya por encima de la media móvil de corto y también de la de medio plazo, que pasan por la zona de los 51 y 52 euros por acción respectivamente, siendo esta última la que ha logrado sostener a los bajistas en el momento actual.

En las dos últimas sesiones, Amadeus ha sufrido un importante correctivo, pero no lo ha hecho desde una zona cualquiera, sino que dicha corrección se ha producido desde niveles de 56,80 euros por acción.

Eso es exactamente el 38,20% de su retorno proporcional Fibonacci a todo el proceso bajista que hemos comentado anteriormente; por tanto, estamos hablando de una reacción a la baja desde una zona de resistencia importante la cual podría volver a tantear en breve.

De esta manera, y viendo el apoyo que ha efectuado Amadeus en el soporte de los 52,75 euros, es muy probable que el valor vuelva a intentarlo y se acerque de nuevo a la resistencia que ha servido como excusa a los bajistas para comenzar a vender.

Así pues, si ya tenemos títulos de Amadeus en cartera, lo más aconsejable sería mantener mientras el valor no pierda el soporte dinámico de la media móvil de 50 períodos, que pasa por la zona de los 51,16 euros.

En caso contrario, si no tenemos títulos de Amadeus en cartera, en la medida en que el valor cierre hoy por encima del 50% del cuerpo de la vela que desplegó la jornada de ayer —es decir, si cierra hoy por encima de los 53,60 euros—, Amadeus generará una interesante señal de compra.

Este hecho nos permitirá introducir una orden de compra, ya que se elevarán drásticamente las probabilidades de que el valor vaya a buscar la zona de los 56,80 euros, que consideraremos como su principal objetivo a corto plazo.

Dado que estamos ante un mercado muy tensionado y muy volátil en el que en cualquier momento se puede dar la vuelta, es conveniente y determinante fijar una orden de protección que situaremos en la pérdida de los mínimos de la jornada de ayer. Esto es, si el valor pierde la zona de los 52,66 euros en base cierres.