Imagen de Founderz Fellows

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Oryon vende la escuela de negocios Founderz a la división educativa del grupo Hearst

La empresa ayuda a profesionales y organizaciones a comprender, adoptar y escalar la inteligencia artificial en sus operaciones diarias.

Más información: Mentores de IA para "humanizar la educación a través de la tecnología"

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Las claves

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Oryon ha vendido la participación mayoritaria de la escuela de negocios online Founderz a la división educativa del grupo Hearst (HearstLab).

Founderz, fundada en 2020 y especializada en inteligencia artificial y negocios, ha formado a más de 630.000 personas y apoyado a más de 1.600 empresas a nivel global.

Víctor Giné, CEO y fundador de Oryon, dejará su cargo en el consejo de Founderz, que será renovado por los nuevos propietarios.

La compra se ha realizado a través de Fitch Learning, parte del grupo Fitch, que forma a más de 125.000 profesionales anualmente y pertenece al conglomerado Hearst.

El fondo Oryon ha vendido la participación mayoritaria de la escuela de negocios online Founderz a la división educativa del grupo Hearst (HearstLab), según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Oryon Universal mantendrá aproximadamente un 4% de la compañía y Víctor Giné, CEO y fundador del fondo, dejará su cargo como consejero de la firma para dar paso a un consejo renovado que designarán los nuevos propietarios.

Founderz fue fundada en 2020 por Pau Garcia-Milà y Anna Cejudo; y en 2021, Oryon, un fondo español especializado en conectar startups, corporaciones e inversores, se convirtió en su inversor principal. A partir de esta etapa, Oryon Universal lideró dos rondas de inversión.

Founderz

Founderz es una escuela de negocios especializada en IA y socio de formación global de Microsoft, que ofrece capacitación en inteligencia artificial y negocios.

La empresa ayuda a profesionales y organizaciones a comprender, adoptar y escalar la inteligencia artificial en sus operaciones diarias.

Ignacio Aso, CEO de IGNITE Copilot.

Mediante una combinación de tecnología propia, contenido de aprendizaje práctico, agentes de IA y experiencias de aprendizaje diseñadas con expertos de la industria, Founderz enseña cómo aplicar la IA de forma ética y responsable para resolver problemas del mundo real, optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y acelerar la transformación de equipos y organizaciones.

Con más de 630.000 personas formadas y más de 1.600 empresas apoyadas en todo el mundo, Founderz ha creado una comunidad global centrada en el aprendizaje de la IA aplicada.

Atenxia ha desarrollado una plataforma pionera con IA y evidencia científica que ayuda a los profesionales a tratar la dislexia y TDAH de forma conjunta gracias a su aplicación.

Hearst Corporation ha ejecutado la compra a través de Fitch Learning, que forma parte de Fitch Group, propiedad del grupo editorial.

Fitch Learning presta sus servicios a más de 1.200 instituciones financieras y forma a más de 125.000 profesionales anualmente, en todos los sectores de servicios financieros: banca, mercados globales y negociación, gestión de patrimonios y activos, crédito privado y seguros.

Alumno haciendo un trabajo

Por su parte, HearstLab es un fondo de capital riesgo estratégico que proporciona inversiones y apoyo operativo a startups. Fundado en 2016, HearstLab ha invertido globalmente en más de 90 empresas con una valoración conjunta superior a los 3.000 millones de dólares.

Las empresas de su cartera se benefician del acceso a recursos de las más de 370 empresas de Hearst y de una red de más de 200 mujeres líderes que ofrecen experiencia y asesoramiento estratégico. HearstLab invierte desde la fase pre-semilla hasta la Serie A con el objetivo de reducir la brecha de género en la financiación de capital riesgo.

La cartera de la compañía incluye al líder global de servicios financieros Fitch Group; Hearst Health; un grupo de empresas de información y servicios médicos; Hearst Transportation, que incluye CAMP Systems International; y un importante proveedor de soluciones software as a service (SaaS) para la gestión del mantenimiento de aviones a reacción y helicópteros.

Además tiene participaciones en cadenas de televisión por cable como A&E, HISTORY, Lifetime y ESPN; 35 estaciones de televisión; 30 periódicos diarios y 50 semanales; empresas de servicios digitales; y más de 200 ediciones de revistas en todo el mundo.