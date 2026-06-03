Oryon vende la escuela de negocios Founderz a la división educativa del grupo Hearst

La compra se ha realizado a través de Fitch Learning, parte del grupo Fitch, que forma a más de 125.000 profesionales anualmente y pertenece al conglomerado Hearst.

Víctor Giné, CEO y fundador de Oryon, dejará su cargo en el consejo de Founderz, que será renovado por los nuevos propietarios.

Founderz, fundada en 2020 y especializada en inteligencia artificial y negocios, ha formado a más de 630.000 personas y apoyado a más de 1.600 empresas a nivel global.

Oryon ha vendido la participación mayoritaria de la escuela de negocios online Founderz a la división educativa del grupo Hearst (HearstLab).

El fondo Oryon ha vendido la participación mayoritaria de la escuela de negocios online Founderz a la división educativa del grupo Hearst (HearstLab), según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Oryon Universal mantendrá aproximadamente un 4% de la compañía y Víctor Giné, CEO y fundador del fondo, dejará su cargo como consejero de la firma para dar paso a un consejo renovado que designarán los nuevos propietarios.

Founderz fue fundada en 2020 por Pau Garcia-Milà y Anna Cejudo; y en 2021, Oryon, un fondo español especializado en conectar startups, corporaciones e inversores, se convirtió en su inversor principal. A partir de esta etapa, Oryon Universal lideró dos rondas de inversión.

Founderz es una escuela de negocios especializada en IA y socio de formación global de Microsoft, que ofrece capacitación en inteligencia artificial y negocios.

La empresa ayuda a profesionales y organizaciones a comprender, adoptar y escalar la inteligencia artificial en sus operaciones diarias.

Mediante una combinación de tecnología propia, contenido de aprendizaje práctico, agentes de IA y experiencias de aprendizaje diseñadas con expertos de la industria, Founderz enseña cómo aplicar la IA de forma ética y responsable para resolver problemas del mundo real, optimizar procesos, mejorar la toma de decisiones y acelerar la transformación de equipos y organizaciones.

Con más de 630.000 personas formadas y más de 1.600 empresas apoyadas en todo el mundo, Founderz ha creado una comunidad global centrada en el aprendizaje de la IA aplicada.

Hearst Corporation ha ejecutado la compra a través de Fitch Learning, que forma parte de Fitch Group, propiedad del grupo editorial.

Fitch Learning presta sus servicios a más de 1.200 instituciones financieras y forma a más de 125.000 profesionales anualmente, en todos los sectores de servicios financieros: banca, mercados globales y negociación, gestión de patrimonios y activos, crédito privado y seguros.

Por su parte, HearstLab es un fondo de capital riesgo estratégico que proporciona inversiones y apoyo operativo a startups. Fundado en 2016, HearstLab ha invertido globalmente en más de 90 empresas con una valoración conjunta superior a los 3.000 millones de dólares.

Las empresas de su cartera se benefician del acceso a recursos de las más de 370 empresas de Hearst y de una red de más de 200 mujeres líderes que ofrecen experiencia y asesoramiento estratégico. HearstLab invierte desde la fase pre-semilla hasta la Serie A con el objetivo de reducir la brecha de género en la financiación de capital riesgo.

La cartera de la compañía incluye al líder global de servicios financieros Fitch Group; Hearst Health; un grupo de empresas de información y servicios médicos; Hearst Transportation, que incluye CAMP Systems International; y un importante proveedor de soluciones software as a service (SaaS) para la gestión del mantenimiento de aviones a reacción y helicópteros.

Además tiene participaciones en cadenas de televisión por cable como A&E, HISTORY, Lifetime y ESPN; 35 estaciones de televisión; 30 periódicos diarios y 50 semanales; empresas de servicios digitales; y más de 200 ediciones de revistas en todo el mundo.