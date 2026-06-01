El petróleo repunta un 7% y el Ibex 35 cae un 1,5% tras la suspensión de las negociaciones entre EEUU e Irán

Irán interrumpe el diálogo con EE.UU. en protesta por ataques israelíes en Líbano, exigiendo alto el fuego en toda la región.

El Ibex 35 cae un 1,46% y lidera las pérdidas en Europa, retrocediendo a 18.104 puntos al inicio de junio.

El petróleo Brent sube más de un 6% y supera los 95 dólares tras la suspensión de las negociaciones entre Irán y EE.UU.

Los precios del petróleo se han vuelto a disparar después de que Irán haya suspendido las negociaciones con Estados Unidos. La agencia de noticias iraní Tasnim ha informado de que el equipo negociador iraní ha dejado de intercambiar mensajes con EEUU en respuesta a los ataques de Israel sobre Líbano.

Con este nuevo movimiento, el Brent, el crudo de referencia en Europa, aceleraba la subida de la mañana y repuntaba un 6,34%. Así, el barril de petróleo escalaba hasta los 96,87 dólares y volvía a superar la barrera de los 95 dólares.

El West Texas Intermediate, el petróleo estadounidense, también materializaba las nuevas informaciones y escalaba un 6,96%, hasta los 93,44 dólares por barril. El crudo de Texas llevaba cinco sesiones sin superar la cota de los 90 dólares.

Las bolsas también han cotizado el repunte de las tensiones en Oriente Próximo. Entre las principales referencias del Viejo Continente, el Ibex 35 se posicionaba como el más bajista y cedía un 1,46%. Con el retroceso, el selectivo nacional retrocedía hasta los 18.104,09 puntos en la primera sesión del mes de junio.

La Bolsa madrileña despidió el mes de mayo acariciando sus máximos históricos, los 18.496,6 puntos que el selectivo tiene como récord, después de que Donald Trump dijera el pasado viernes que se iba a reunir para tomar ese mismo día una decisión acerca de Irán, acelerando las expectativas de un posible acuerdo de paz que no terminó llegando.

El resto de parqués europeos se giraban al rojo y abandonaban las dudas con las que han vivido gran parte de la sesión de este lunes. Sin embargo, el golpe no era tan fuerte como para el selectivo nacional, que se posicionaba como el más bajista entre sus homólogos europeos.

En concreto, el Dax alemán cedía un 0,65%; el Cac francés, un 0,96%; el FTSE 100 británico, un 0,94% y el FTSE Mib italiano, un 0,84%.

Wall Street

Al otro lado del charco, el inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York coincidía con la recepción del último movimiento iraní. A pesar de haber arrancado la jornada en positivo, sus principales índices se decantaban poco a poco por las pérdidas. El Dow Jones cedía un 0,29%; el S&P 500, un 0,05% y el Nasdaq cotizaba prácticamente plano.

Estos movimientos en los mercados llegaban después de que Irán haya anunciado que interrumpe las negociaciones directas con Estados Unidos. Lo hace en protesta a los ataques israelíes contra Líbano, que suponen uno de los puntos clave en las conversaciones entre ambos países para llegar a un acuerdo de paz.

Según ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim, el equipo negociador de Irán ha dicho que "no habrá diálogo" hasta que no paren los ataques en la región. El país ya había recordado a EEUU que el alto el fuego comprende el paro de los ataques "en todos los frentes, incluido Líbano". Así lo ha manifestado el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en la red social X.

Aquí no acaba el repunte de las hostilidades. Estados Unidos ha comunicado este lunes que durante el fin de semana el país lanzó varios "ataques calculados y deliberados como autodefensa" contra radares y estaciones de mando y control de drones iraníes.

En respuesta a la ofensiva estadounidense, la Guardia Revolucionaria iraní atacaba una base aérea estadounidense. Además, el país ha acusado nuevamente a EEUU de violar el alto el fuego.