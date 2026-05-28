Indra sube un 4% tras vender Minsait Business Consulting para reforzar negocios clave como defensa

UBS ha reducido su participación en Indra por debajo del 3%, mientras se producen cambios en la cúpula directiva con el nombramiento de un nuevo CEO.

La operación incluye el traspaso de unos 1.700 profesionales y prevé una transición ordenada, manteniendo la colaboración con MBC en proyectos conjuntos.

La venta busca reforzar áreas clave como defensa, espacio y tecnologías digitales avanzadas, alineada con el plan estratégico de la compañía.

Las acciones de Indra subían más de un 4% hacia las 12.30 horas de la sesión bursátil de este jueves, después de conocerse que ha alcanzado un acuerdo con el fondo europeo Waterland Private Equity para vender Minsait Business Consulting (MBC), la división de consultoría estratégica de negocio de Minsait.

La compañía capitaneada por Ángel Simón lideraba los ascensos del Ibex 35 hasta subir un 5,32% e intercambiarse a un precio unitario de 55,8 euros.

Esta desinversión del 100% de MBC está previsto que se cierre en el último trimestre del año, sujeto a las condiciones habituales de este tipo de transacciones y tras una "transición ordenada", según ha informado en un comunicado.

La operación, alineada con su plan Leading the Future, ha permitido a la compañía "cristalizar valor" en un ámbito que ha considerado "no estratégico" para centrarse en "lo que más contribuye a construir un Indra Group más fuerte, más competitivo y con mayor ambición industrial".

De esta forma, reforzará sus negocios clave --como la defensa, el espacio, la gestión de tráfico aéreo, la movilidad o las tecnologías digitales avanzadas-- para "avanzar con más fuerza en la transformación del grupo".

"En un contexto en el que el mercado ofrece una ventana de interés inversor por la consultoría de negocio, Indra Group aprovecha esta oportunidad para acelerar su agenda estratégica: liberar palancas para invertir donde el grupo quiere crecer y consolidar su posición, y hacerlo con una narrativa coherente de transformación, concentración y futuro", ha explicado.

Para llevarlo a cabo, la multinacional española ha sostenido que habrá "una transición ordenada", con "especial atención" a la protección del empleo y los equipos, así como la continuidad del servicio a los clientes, pues Indra y MBC seguirán manteniendo una relación de colaboración en aquellas oportunidades conjuntas que garanticen la continuidad de los proyectos con clientes comunes.

UBS

El acuerdo, que contiene las marcas ALG y NAE, ha incluido el traspaso de unos 1.700 profesionales, concentrados especialmente en España y México, mientras que Indra conserva todo el resto del perímetro de Minsait.

En un contexto marcado también por los cambios en la cúpula directiva de la empresa de tecnología y defensa, el banco suizo UBS ha reducido su participación en Indra por debajo del 3%, valorada en casi 290 millones de euros, según se desprende de los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

En concreto, los derechos de voto atribuidos directamente a las acciones han pasado del 0,688% al 0,421%, mientras que los vinculados a instrumentos financieros han aumentado del 2,449% al 2,515%, de modo que la participación total de UBS se sitúa ahora en el 2,936%.

La participación total asciende a 5.186.335 acciones, valoradas en casi 290 millones de euros, con un precio de mercado actual de 55,8 euros por título y una subida del 5,32%.

El pasado martes se dio a conocer que Josep María Recasens ha sido nombrado nuevo consejero delegado (CEO) de Indra con fecha a partir del 17 de junio, en sustitución de José Vicente De Los Mozos.

De los Mozos aseguró que cerraba su etapa ejecutiva en la compañía "con orgullo" y con la energía "intacta" para lo que se venía.

Por su parte, Pablo Jiménez de Parga presentó ese mismo día su dimisión como consejero dominical de Indra en representación de los intereses accionariales de Amber Capital UK --compañía que posee el 6,23% de los derechos de voto de la tecnológica-- con efectos desde el próximo 28 de junio.