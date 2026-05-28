La CNMV pide a Google y Meta vigilar fraude financiero y avisa de que ya multó a X por "incumplir sus deberes"

En 2025, la CNMV tramitó un 4% más de reclamaciones y un 21% más de consultas, manteniéndose como el supervisor europeo con más advertencias sobre entidades no autorizadas.

La CNMV advierte a los 'finfluencers' sobre su responsabilidad al difundir información financiera, especialmente sobre criptomonedas.

El presidente de la CNMV recordó la multa de 5 millones de euros impuesta a Twitter (X) por no colaborar en la supervisión de publicidad financiera.

La CNMV exige a Google y Meta reforzar su vigilancia para combatir el fraude financiero en sus plataformas.

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha señalado en su comparecencia en la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso que desde el supervisor consideran que las plataformas "son una pieza fundamental en la lucha contra el fraude", pero ha instado a compañías como Meta y Google a cumplir con el marco legal existente.

"Desde la CNMV mantenemos una apuesta decidida de cooperación, en especial con Meta y Google, pero también exigimos que cumplan el marco legal existente, como muestra la sanción impuesta a X por incumplir sus deberes de colaboración", apuntó durante su segunda comparecencia en el Congreso como presidente de la institución.

Se refiere a la multa impuesta por la CNMV de noviembre de 2025 a Twitter con cinco millones de euros por incumplir las normas sobre publicidad de 'chiringuitos financieros'.

"Las plataformas tienen una responsabilidad, tienen una labor de supervisión, y hemos encontrado receptividad con Meta y Google, pero deben entrar todas por este camino", explicó tras las preguntas de los distintos partidos políticos.

San Basilio ha recordado el refuerzo ejecutado del seguimiento supervisor sobre la difusión de contenidos para dar a conocer el marco normativo aplicable a los influencers financieros (finfluencers).

De esta manera, San Basilio ha explicado que la actividad de difusión de información financiera, recomendaciones de inversión o incluso asesoramiento personalizado a través de redes sociales "ha adquirido una relevancia creciente", especialmente entre inversores minoristas jóvenes.

Esta misma semana, el supervisor bursátil advertía a los finfluencers en una guía que deben ser "prudentes" al hablar de criptoactivos en redes sociales y que en ningún caso deben utilizar este canal para difundir información falsa o engañosa sobre divisas digitales.

Influencers financieros

Ante el auge de los influencers financieros, el presidente de la CNMV ha afirmado que deben conocer las responsabilidades de lo que están haciendo. "Tenemos que hacer una labor conjunta, que sepan el marco en el que se mueven, y aquellos que no lo respeten, perseguirles", sentenció.

Respecto a la protección del inversor, la CNMV tramitó 1.273 reclamaciones en 2025, un 4% más que en 2024, recibió un 21% más de consultas, hasta las 12.538, y afirmó que se mantiene como el supervisor europeo que más advertencias sobre entidades no autorizadas o chiringuitos financieros publica.

En el ámbito de las criptomonedas, San Basilio ha afirmado que pese a que algunas monedas digitales se van consolidando, "no dejan de ser unas apuestas de valor sin una utilidad concreta que justifique su crecimiento".

De esta manera, insistió en que el supervisor quiere seguir "siendo muy prudente", por ejemplo, en cuanto a que los fondos incorporen criptomonedas.

Ante este escenario, aseguró que continuarán siendo "vigilantes" sobre en qué condiciones los minoristas pueden acceder a las criptomonedas a través de plataformas o medios online.