Merlin Properties tiene el importante reto de batir la zona crítica de los 14,90 euros

La estructura técnica del valor es alcista y robusta, apoyada en medias móviles y volúmenes crecientes en fases de corrección.

La compañía afronta la resistencia clave de los 14,90 euros por acción; su superación podría llevar el valor a máximos históricos en 15,42 euros.

El beneficio neto de la socimi cae un 8,6% respecto al año anterior, lo que ha provocado cierta penalización en bolsa.

Merlin Properties aumenta sus ingresos un 10% en el primer trimestre de 2026, impulsados por el alza de rentas y la alta ocupación.

El petróleo al alza vuelve a encender las alarmas por la inflación, frenando el optimismo que la inteligencia artificial había inyectado en las bolsas. La festividad de San Isidro en Madrid marcará una jornada de bajo volumen de contratación. Esta falta de dinamismo dificultará que el Ibex 35 logre remontar y cerrar la semana con ganancias.

Entre los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Merlin Properties, que cotizan entre las más castigadas en los primeros intercambios. La compañía presentó cuentas en la jornada precedente, desvelando que ha iniciado 2026 con un sólido crecimiento financiero, elevando sus ingresos un 10% hasta los 153,4 millones de euros.

Este avance se debe al aumento de las rentas y la alta ocupación, destacando especialmente el impulso de su división de centros de datos en todas sus áreas operativas.

El EBITDA de la compañía escaló un 11,4%, alcanzando los 113,6 millones de euros en este primer trimestre. Por su parte, la socimi registró un beneficio neto de 77 millones de euros hasta marzo, un 8,6% menos que en el periodo anterior; es precisamente este hecho el que están penalizando los inversores en la jornada de este viernes.

Además, la firma confirmó un dividendo total de 42 céntimos por acción con cargo al ejercicio 2025.

Si analizamos las acciones de Merlin Properties bajo el punto de vista técnico, observamos un valor muy robusto. Se está consolidando como uno de los títulos con mejor tendencia de fondo dentro del Ibex 35; una inercia alcista que se inició a finales del pasado mes de abril cerca de la zona de los 8,30 euros por acción.

Esta estructura está dirigida por una directriz que el precio ha respetado en todo momento, formando una sucesión de mínimos y máximos crecientes. Esta formación técnicamente alcista no ha estado exenta de fases correctivas importantes, como la que se produjo entre octubre y diciembre del ejercicio pasado, o la fase correctiva bastante intensa que tuvo lugar durante gran parte del pasado mes de marzo.

En estos momentos, la estructura de precios cotiza por encima de sus tres medias móviles más representativas: las de 50, 100 y 200 periodos (corto, medio y largo plazo). Tras luchar con ellas durante mucho tiempo, los títulos de Merlin Properties lograron a principios de este ejercicio situarse cómodamente por encima de estas tres referencias técnicas, que ahora funcionarán como soportes dinámicos reforzando su estructura.

Evolución de las acciones de Merlin Properties Eduardo Bolinches TradingView

Hay un hecho destacado si observamos los volúmenes de negociación asociados al valor: en las fases de corrección, justo cuando Merlin Properties se ha acercado a niveles de soporte importantes —como la zona de los 13 euros alcanzada en marzo—, se aprecia un incremento notable del mismo.

Esto procede, probablemente, de una fase de acumulación por parte de las manos fuertes que ha derivado en un nuevo impulso alcista, llevando al valor a buscar la zona de máximos históricos y marcar un récord el pasado 17 de abril en los 15,425 euros por título.

Si nos centramos en el corto plazo, observamos que el valor muestra un comportamiento lateralizado entre la zona de esos máximos históricos y el nivel de los 14,40 euros por acción.

Mantiene una zona de soporte que antes fue resistencia, situada de forma casi equidistante entre ambos niveles en los 14,90 euros. En este mismo horizonte temporal, Merlin Properties ha frenado su deterioro justo en la media móvil de 50 periodos, lo que ha permitido a los alcistas rehacerse.

En este sentido, el valor se sitúa frente a una resistencia importante en los 14,90 euros. Su superación, con los filtros adecuados, llevaría al precio a buscar la zona de control en los máximos de todos los tiempos en 15,42 euros.

Teniendo en cuenta este escenario, si ya tenemos títulos de Merlin Properties en cartera, no deberíamos permitir que su cotización caiga por debajo de la zona de los 14,30 euros. De hacerlo, habría perdido tanto la media móvil como un soporte horizontal relevante; sería ahí donde ejecutaríamos una orden de protección, ya que perder dicho nivel podría profundizar las caídas.

Sin embargo, si se dan las condiciones adecuadas, la mayor probabilidad es que el valor siga avanzando en el corto plazo y supere los 14,90 euros.

Esta referencia técnica generaría una señal de entrada que nos permitirá introducir una orden de compra, con un primer objetivo cerca de los 15,40 euros. Por encima de ese punto, el valor entraría en subida libre técnica y absoluta (en gráfico adaptado a dividendo y ampliación).

En este escenario, la orden de protección la colocaríamos por debajo de los mínimos de esta semana, es decir, por debajo de la zona de los 14,41 euros, siempre hablando en base cierres.