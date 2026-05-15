El Ibex 35 retrocede un 1,5% en la semana y las bolsas europeas bajan tras el repunte del crudo y sin perspectivas de paz en Irán

El euro retrocede frente al dólar por cuarta sesión consecutiva, el bitcoin pierde un 2,4% y los metales preciosos como el oro y la plata también registran importantes caídas.

El precio del petróleo Brent sube un 2,75% y el Texas (WTI) un 3,04%, impulsando la incertidumbre en los mercados debido al bloqueo del estrecho de Ormuz.

Las bolsas europeas experimentan descensos cercanos al 2%, mientras Wall Street y los principales índices asiáticos también registran pérdidas superiores al 1%.

El Ibex 35 cierra la semana con una caída del 1,49% y se sitúa por debajo de los 17.700 puntos, arrastrado por la subida del crudo y la falta de avances en el conflicto de Irán.

Los parqués europeos encajaron el repunte de los precios del petróleo y la falta de avances para llegar a un acuerdo de paz en Irán y acabar con el bloqueo de Ormuz. Bajo este telón de fondo, el Ibex 35 finalizó la semana con un balance negativo que le hace retroceder un 1,49% en el cómputo de las últimas cinco sesiones y situarse por debajo de la cota de los 17.700 enteros.

La jornada de este viernes ha sido especialmente dura para los mercados financieros, que también temen la subida de la rentabilidad de la deuda. El principal selectivo español ha replicado la tendencia de las bolsas europeas y se ha dejado un 1,05% en la sesión, lo que le ha hecho retroceder hasta los 17.627,7 puntos.

Dentro de la tabla de valores, apenas siete han conseguido cerrar en verde: Puig, Repsol, Logista, Fluidra, Inditex y Enagás.

En el lado opuesto, las caídas más significativas han sido las de ArcelorMittal (-4,9%), Cellnex (-3,3%) y Acciona (-3,1%).

Sin embargo, el índice madrileño -que cotizaba en un día festivo para la capital por San Isidro- ha sufrido algo menos que sus homólogos europeos. Las pérdidas en los parqués del Viejo Continente se han acercado al 2% al término de la sesión tras abultarse durante la misma.

Así, el Dax alemán ha terminado cediendo un 2,11%; el Cac francés, un 1,6%; el FTSE 100 británico, un 1,77%; y el FTSE Mib italiano, un 1,83%.

Al otro lado del charco, Wall Street se contagiaba de la tendencia bajista que ya venía marcada por la sesión asiática y sus principales índices de referencia retrocedían más de un 1%.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

En concreto, el Dow Jones caía un 0,98% y perdía la cota de los 50.000 enteros alcanzada en la víspera. El S&P 500 se lastraba un 0,94% y el Nasdaq Composite, el selectivo tecnológico de la bolsa neoyorquina, descendía un 1,17%.

Los mercados han sufrido en la sesión el encarecimiento de los precios del crudo. Tras un par de sesiones de tregua, el Brent, la calidad de referencia en Europa, avanzaba un 2,75% y se mantenía al filo de los 110 dólares por barril.

El barril de crudo de Texas (WTI) repuntaba un 3,04% y alcanzaba los 104 dólares por barril.

La atención de los inversores vuelve a dirigirse a las noticias que llegan desde Oriente Próximo una vez pasada la cumbre en China entre Donald Trump, el presidente de EEUU y Xi Jinping, el mandatario chino.

Ambas partes coincidieron en que el estrecho de Ormuz "debe permanecer abierto". Además, ratificaron la voluntad del mandatario estadounidense: Irán "no puede tener nunca un arma nuclear".

En este sentido, Trump ha declarado que el entendimiento con Irán pasa por la condición de que el país dé "garantías" de llevar a cabo un plan de desnuclearización de veinte años. Además, ha calificado de "inaceptable" partes de la última propuesta enviada por Teherán.

La reunión en el país asiático eleva la presión sobre Irán para abrir el enclave estratégico, aunque desde la parte iraní no se desprenden perspectivas de que ambas partes lleguen a un acuerdo de paz. Su ministro de Exteriores, Abás Araqchi, ha asegurado que el régimen iraní "no tiene confianza" en la voluntad de Washington para alcanzar una solución pacífica al conflicto.

Así, la esperanza del mercado de que el conflicto en Oriente Próximo llegue a su fin y permita retornar la actividad con normalidad por el estrecho de Ormuz se diluye una semana más. Y los inversores llevan ya once semanas navegando en este mar de incertidumbre geopolítica.

Suben los bonos

Un contexto que ha llevado al bono de Estados Unidos a 30 años a escalar hasta una rentabilidad del 5% por primera vez desde 2007 y al bono japonés a alcanzar su nivel más alto en casi treinta años, hasta el 2,73%.

El miedo a que la inflación se mantenga al alza ha impulsado también la rentabilidad de la deuda alemana, que sube hasta el 3,11%. Al alza le acompaña la subida de la rentabilidad de la deuda británica, que toca el 5,3%. Estos movimientos han llevado a las bolsas a corregir en intentos de recalcular cuánto valen realmente las acciones.

Otros activos

En el mercado de divisas, el euro retrocede por cuarta sesión consecutiva y se cambia ya por 1,16 billetes verdes. La moneda común pierde así el nivel de los 1,17 dólares, registro sobre el que no caía desde principios de abril.

En el mercado cripto, el bitcoin, la principal moneda virtual, se desplomaba un 2,4% y perdía la cota de los 80.000 dólares, un nivel que ha intentado afianzar para sustentar su recuperación.

Entre los metales, el oro se frena y corrige casi un 3%. Así, la onza del metal amarillo se sitúa en los 4.550 dólares. La plata también sufre y retrocede un 10%, hasta los 76,7 dólares por onza.