Telefónica resuelve al alza su figura triangular de corto plazo al batir los 3,92 euros

Registró pérdidas de 411 millones por desinversiones, pero mejoró un 68,5% respecto al año anterior y mantiene una sólida liquidez.

La compañía consolidó su crecimiento en el primer trimestre con un aumento del 0,4% en ingresos, alcanzando los 8.127 millones de euros.

Telefónica ha superado la resistencia de los 3,92 euros por acción, resolviendo al alza una figura triangular de corto plazo.

Todas las miradas apuntan a la reunión clave entre los mandatarios de las dos potencias mundiales. Los inversores buscan señales sobre los próximos pasos en el vínculo comercial sino-estadounidense en un contexto de volatilidad bursátil.

A la par, el precio del barril de Brent tiende al alza, impulsado por la incertidumbre en Oriente Próximo y el riesgo latente de que el estancamiento de la paz presione los precios al consumidor.

Por su parte, el Ibex 35, que en la víspera logró aguantar bien favorecido por la presencia de la media móvil de medio plazo que pasa por los 17.756 puntos, buscará la continuidad del rebote y cerrar el hueco de apertura bajista del pasado martes. Si consideramos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Telefónica, que ha presentado sus cuentas de resultados.

El Grupo Telefónica consolidó su crecimiento en el primer trimestre con un aumento del 0,4% en sus ingresos, alcanzando los 8.127 millones de euros. Este avance se logró a pesar de la devaluación de las divisas en Latinoamérica y la reducción de su estructura en la región tras la venta de varias filiales.

Por otra parte, la compañía registró unas pérdidas de 411 millones de euros por el impacto contable de estas desinversiones, lo que supone una mejora del 68,5% respecto al año anterior; sin extraordinarios, habría ganado 482 millones. Además, el grupo mantiene una sólida liquidez de 17.739 millones de euros para abordar futuras compras.

Si atendemos a razones puramente técnicas y observamos el gráfico de Telefónica en el último ejercicio, veremos que desde mediados del pasado mes de agosto, y con origen en la zona de los 4,69 euros por acción, la teleco ha sufrido un fuerte correctivo.

Este terminó por provocar un descenso acusado del precio de sus acciones hasta la zona de los 3,23 euros por título, llevándose por delante un 31% de su capitalización bursátil y abriendo un importante hueco a la baja con origen en la zona de los 4,11 euros por acción, el cual se abrió a principios del pasado mes de noviembre.

Ese nivel crítico en los 3,23 euros fue el origen de un nuevo rebote tendencial de los títulos de Telefónica que dibujaron una secuencia de mínimos y de máximos relativos crecientes, los cuales han llevado el precio de su cotización a recuperar parte del último tramo bajista.

Evolución de las acciones de Telefónica.png Eduardo Bolinches TradingView

Exactamente durante principios del pasado mes de abril, Telefónica se acercó a la zona de los 4 euros por título, donde un poco más arriba, concretamente en los 3,96 euros, teníamos una zona de resistencia importante, como lo es el 50% de su nivel de retorno proporcional de Fibonacci al último tramo bajista que acabamos de comentar.

Como consecuencia de los altos niveles de sobrecompra que se acumulaban en ese momento, Telefónica nos está dejando desde esa zona un comportamiento bastante lateralizado. Sin embargo, lo más interesante es lo que está ocurriendo en el valor si nos ceñimos al corto plazo.

Teniendo en cuenta este horizonte temporal, observamos en Telefónica la formación de una figura de banderín iniciada a principios del pasado mes de abril, justo en la zona de los 3,98 euros.

Esta figura de banderín nos ha dejado una situación de máximos decrecientesy mínimos crecientes donde la teleco ya se encontraba muy cerca de su vértice. Es decir, estábamos a la espera de una resolución o salida por cualquiera de los dos lados, alcista o bajista, que pudiera resolver este enigma.

En la sesión de hoy, la teleco abre un interesante hueco alcista y resuelve al alza la figura triangular que venía dibujando con las operaciones de la zona de los 3,92 euros por acción, batiendo también —al menos mientras elaboramos estas líneas— la zona de resistencia que tiene en los 3,96 euros, correspondiente a ese 50% de retorno proporcional.

Así pues, si Telefónica logra confirmar niveles de cierre por encima de los 3,96 euros por acción, el valor eleva drásticamente las probabilidades de ir a cerrar el hueco bajista que tiene abierto en la zona de los 4,11 euros por título desde inicios del pasado mes de noviembre.

Por tanto, podemos trazar una estrategia alcista en el valor que nos permitirá introducir una orden de compra siempre y cuando veamos un cierre por encima de esos 3,96 euros.

El objetivo estaría situado en los 4,11 euros por acción y la orden de protección quedaría por debajo de los mínimos de la sesión de hoy, es decir, por debajo de la zona de los 3,94 euros, también en base cierres.

Si, por el contrario, ya tenemos acciones de Telefónica en cartera, lo recomendable sería mantener posiciones a menos que cierre por debajo de esos mínimos de hoy, y con un primer objetivo en los mencionados 4,11 euros, donde comenzaríamos a deshacer posiciones compradas.