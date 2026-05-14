No esperen regalos de la Fed
En su última reunión como presidente de la Fed, Jerome Powell dijo que crece el número de miembros que ya no apoyan mantener un enfoque más acomodaticio de la política monetaria y que la inflación persiste por la guerra en Oriente Medio y los aranceles.
No en vano, incluso con una Fed liderada por Kevin Warsh, la probabilidad de una bajada de tipos este año es inferior al 35%.
Y con los últimos datos, la perspectiva no mejora: en abril, la inflación subió un 0,6% respecto al mes anterior, y casi el 40% de ese aumento se debió al salto del 3,8% en los precios de la energía. En términos interanuales, el IPC llegó al 3,8%, el nivel más alto desde mayo de 2023 y por encima de lo que esperaba el mercado, mientras que la inflación subyacente mostró un 0,4% mensual frente al 0,3% esperado y un 2,8% anual frente al 2,7% previsto. Además, el índice de precios al productor subió un 1,4% mensual frente al 0,5% esperado.
¿Dónde está el pánico en el S&P 500 o el Nasdaq?
Incluso con una Fed liderada por Kevin Warsh, la probabilidad de una bajada de tipos este año es inferior al 35%
Por ahora, los mercados han optado por hacer la vista gorda, animados por las declaraciones del presidente de EEUU, como “tenemos a Irán prácticamente bajo control” o que “los precios de la gasolina bajarán cuando la guerra termine.”
En la práctica, sin embargo, el estrecho de Ormuz sigue cerrado y la Agencia Internacional de la Energía ya ha advertido de que, incluso si el tráfico marítimo vuelve a la normalidad, el suministro de petróleo podría seguir tensionado durante meses por daños en infraestructuras, cuellos de botella logísticos y las labores de desminado en el estrecho.
Pero el despertar puede llegar pronto: de las reservas globales de 8.400 millones de barriles, sólo unos 800 millones están realmente disponibles sin generar estrés en el sistema, y en apenas dos meses de conflicto ya se han consumido cerca de 300 millones. Dicho esto, el punto crítico podría llegar tan pronto como en junio.
Si la reunión entre Trump y Xi en China termina, una vez más, solo en titulares y promesas vacías, la confianza de los mercados podría deteriorarse.
***Igor Kuchma es analista de Trading View.