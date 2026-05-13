TSK debuta este miércoles en bolsa a 5,05 euros por acción, el precio máximo de su rango

La empresa ya cuenta con compromisos para el 40% de su oferta de salida a bolsa por parte de fondos institucionales y family offices.

TSK destinará los fondos obtenidos a reforzar su patrimonio y acelerar su plan estratégico de crecimiento, especialmente en Europa, Norteamérica y Oriente Medio.

La compañía ha realizado una ampliación de capital de casi 150 millones de euros, emitiendo casi 30 millones de nuevas acciones totalmente suscritas y desembolsadas.

TSK debuta en bolsa este miércoles a 5,05 euros por acción, el precio máximo de su rango, alcanzando una valoración de hasta 605 millones de euros.

TSK debuta en bolsa este miércoles. La compañía asturiana dará el toque de campana este miércoles a las 12:00 horas y se estrenará en el parqué con un precio de 5,05 euros por acción.

El precio establecido por la compañía es el valor máximo del rango que barajaba y supone alcanzar una valoración de hasta 605 millones de euros.

La tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos debuta este miércoles en el Mercado Continuo en los parqués de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del sistema de interconexión bursátil y bajo la etiqueta "TSK".

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha informado este miércoles que la compañía ha fijado su oferta pública de suscripción (OPS) en 5,05 euros por acción. Es el tope del rango de precios que barajaba (de 4,45 euros a 5,05 euros por acción) y para una oferta total de hasta 172,5 millones de euros y cerca de 34,2 millones de acciones.

Dicho importe supone una capitalización bursátil para la compañía de unos 583 millones de euros. La cifra podría elevarse hasta los 605 millones de euros, aproximadamente, en caso de ejercitarse de forma íntegra la opción de sobreadjudicación.

Para su salida a bolsa, la compañía ha ejecutado una ampliación de capital de 149,99 millones de euros en el marco de su oferta pública inicial.

La operación se ha materializado mediante la emisión de 29.702.970 nuevas acciones, totalmente suscritas y desembolsadas, con un importe nominal conjunto de 594.059,40 euros y una prima de emisión de 149.405.939,10 euros.

La ampliación fue acordada por la junta general extraordinaria de accionistas del 4 de mayo, se formalizó en escritura pública el 5 de mayo y quedó inscrita en el Registro Mercantil de Asturias el 7 de mayo.

Tras la emisión de las nuevas acciones, el capital social de TSK asciende a 2.306.059,40 euros, dividido en 115.302.970 acciones con un valor nominal de 0,02 euros cada una, todas ellas totalmente suscritas y desembolsadas. Las acciones de nueva emisión han sido dadas de alta en el registro de anotaciones en cuenta gestionado por Iberclear.

Una vez verificada por la CNMV la concurrencia de los requisitos legales para la admisión a negociación, las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia han aprobado la incorporación de las acciones de TSK al mercado, con inicio de cotización previsto para este miércoles, 13 de mayo de 2026, en el mercado continuo.

La operación incluye una opción de sobreadjudicación de hasta 4.455.445 acciones adicionales, equivalentes a unos 22,5 millones de euros, que podrá ser ejercitada por Banco Santander como agente de estabilización hasta el 12 de junio de 2026.

Mirando al futuro

La compañía ya ha adelantado que destinará estos fondos a "reforzar su posición de patrimonio neto, mejorando su flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico".

En concreto, TSK planea apoyar la expansión industrial y el crecimiento en mercados clave donde ya cuenta con presencia consolidada, incluidas las regiones de Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en tecnologías destacadas como la generación de energía estable, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y las instalaciones de manejo de minerales críticos.

El consejero delegado de TSK, Joaquín García Rico, se ha mostrado convencido de "el éxito de esta operación" y ha enfatizado que "se inicia una nueva etapa" en los 40 años de trayectoria de la firma.

"La gran demanda y confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK", afirmó García Rico.

TSK ya se ha asegurado el respaldo para el 40% de su oferta de salida a bolsa, gracias a los compromisos de inversión de varios fondos institucionales y family offices que actuarán como inversores ancla.

Banco Santander y CaixaBank actúan como joint global coordinators, mientras que Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets lo hacen como joint bookrunners. Asimismo, Banco Santander será banco agente y Banca March ejerce también como asesor financiero de la compañía.

Por su parte, Hogan Lovells International LLP actúa como asesor legal de la compañía y J&A Garrigues, como asesor legal de los managers.