Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 dejó el viernes de la semana pasada un hueco bajista pendiente de cerrarlo y la cota de los 18.000 puntos para reconquistar si queremos ver al selectivo español pelear por marcar nuevos máximos históricos.

En Wall Street, sin embargo, vimos una sesión de avances que le llevó en el caso del S&P 500 y del Nasdaq a marcar nuevos máximos históricos al calor de un barril de petróleo con precios contenidos a la espera de nuevos acontecimientos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Sacyr: El valor marcó un nuevo máximo en formato intradiario el miércoles de la semana pasada para deshincharse de cara al cierre. No obstante, estaremos atentos para entrar si vemos que se hace al cierre con los 4,90 euros colocando un stop loss en los 4,73 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,20 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros, por lo que movemos nuestro stop loss hasta los 10,55 euros en base cierres.



- Endesa: El valor ha marcado un nuevo máximo recientemente por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 38,65 euros y colocaremos un stop loss en los 37,88 euros en base cierres.



- Elecnor: Cerró en 38,75 euros y estamos dentro desde 31 euros, por lo que seguimos gestionando el stop de ganancias. El stop loss se sitúa ahora en los 37,90 euros en base cierres.